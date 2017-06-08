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Место главы агентства пока вакантно. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

На Сахалине отобрали кандидатов в главы агентства по рыболовству

Занять должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области изъявили желание 15 человек. Специальная комиссия выбрала четыре кандидатуры, которых представят губернатору для принятия решения.

Напомним, в течение длительного времени региональное агентство по рыболовству работает без первого руководителя. Губернатор Олег Кожемяко предложил провести открытый отбор потенциальных кандидатов на замещение вакантной должности. В результате поступило 15 заявлений, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Принимавший участие в работе специальной комиссии председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов отметил, что среди кандидатов оказались знаковые для рыбной отрасли фигуры.

«Для получения наиболее объективного результата агентством по рыболовству была разработана рейтинговая система оценки, которая учитывала время работы претендентов в рыбной отрасли, опыт работы в органах исполнительной власти, стаж работы в качестве руководителя, прежде всего, первого», - рассказал заместитель председателя правительства региона Анатолий Макоедов.

Кроме того, претендентам необходимо было представить краткую аналитическую записку о состоянии рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, основных проблемных вопросах и мерах по устранению существующих противоречий.

В итоге комиссия утвердила список из четырех кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Этот перечень представят губернатору для принятия кадрового решения.

Fishnews

НазадМетки: правительствосахалин

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