На Сахалине отобрали кандидатов в главы агентства по рыболовству

08 июня 2017 года
Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.
Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
07 июня 2017 года
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
06 июня 2017 года
На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.
09 июня 2017 года
За 2016-2017 финансовый год Индия поставила за границу 1,1 млн тонн водных биоресурсов стоимостью 5,8 млрд долларов (+23%). Это рекордный для страны показатель.
На пляже сахалинского села Лопатино 17 июня во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция «Чистый берег». Помимо окружной администрации организатором субботника выступает созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».
08 июня 2017 года
Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.
Минсельхоз планирует обновить порядок проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород и разработать правила ведения учета данных в племенном рыбоводстве.
Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» сообщило о своей победе в арбитраже над Калининградским УФАС. Суд признал за предприятием право устанавливать тарифы на стоянку судов в порту Пионерский.
Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пообещали вдвое сократить пагубные субсидии для рыбной отрасли.
Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.