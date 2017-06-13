13 июня 2017 года

Росрыболовство: Денежная компенсация поможет увеличить выпуски молоди

Переход на монетизацию возмещения вреда, нанесенного водным биоресурсам, совместно с другими мерами позволит нарастить мощности по выпуску молоди, заявили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Повышение эффективности компенсационных мероприятий обсудили на выездном совещании, которое провел в Тюмени заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что есть возможность нарастить воспроизводственные мощности (модернизировать действующие и построить новые рыборазводные заводы) за счет компенсационных выплат в рамках возмещения ущерба водным биоресурсам.

«В области компенсационных мероприятий мы двигаемся к монетизации, считаем верным именно это направление. Законопроект сейчас обсуждаем с администрацией президента. Надеемся, когда он вступит в силу, предприятиям, которые должны возмещать ущерб, станет значительно легче. И эффективность этой деятельности повысится», – отметил Илья Шестаков. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, денежные средства предполагается перечислять в уполномоченную правительством организацию.

Руководитель федерального агентства также рассказал, что наука уже подготовила перечни приоритетных объектов выпуска по конкретным водным объектам. Кроме того, глава Росрыболовства обратил внимание, что с текущего года заработает новая мера господдержки – единая субъектовая субсидия. Регион сам сможет направлять средства на определенные сферы сельского хозяйства, в том числе на товарную аквакультуру.

На совещании обсудили проблемы нехватки воспроизводственных мощностей, рыбопосадочного материала, «однообразия» выпусков (в Западно-Сибирском бассейне 95% выпусков приходится на сиговые виды).

Ожидается, что изменение механизма искусственного воспроизводства, в том числе переход на монетизацию возмещения вреда, позволит нарастить мощности по выпуску молоди на 50% к 2030 г.

Fishnews