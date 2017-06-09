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Проблемы воспроизводства водных биоресурсов в России в целом и в Западно-Сибирском бассейне в частности обсудили в Тюмени. Фото пресс-службы ФАР

В правилах компенсаций пропишут обязательства по ценным рыбам

Новую методику исчисления размера вреда водным биоресурсам планируют принять уже этим летом. Документ предусматривает обязательства по выпуску ценных и особо ценных видов, отмечают в Росрыболовстве.

Проблемы воспроизводства водных биоресурсов в России в целом и в Западно-Сибирском бассейне в частности обсудили в Тюмени на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что необходимость восстановления промзапасов связана с постепенным снижением популяций под давлением антропогенных факторов, в том числе браконьерства.

Муксун нуждается в восстановлении запасов

«Сибирский осетр уже находится в Красной книге, существует угроза, что в ближайшем будущем это может произойти с муксуном. С 2014 года этот вид находится под запретом, ежегодно Министерство сельского хозяйства издавало приказы об ограничении его добычи, а с 2017 года внесло запрет на вылов в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Квоты на добычу муксуна предоставляются лишь для научно-исследовательского лова и рыболовства в целях аквакультуры», – напомнил глава федерального агентства.

Для возобновления промысла необходимо восстановить запасы. В Росрыболовстве подчеркивают, что процесс можно ускорить, повысив результативность компенсационных мероприятий. «Уверен, что только совместными усилиями мы сможем повысить эффективность мероприятий по искусственному воспроизводству, модернизировать существующие производственные мощности, определить вектор строительства новых высокотехнологичных и современных рыбоводных предприятий», – сказал Илья Шестаков.

«Компенсационной» рыбы выпускают больше

Подробнее о работе по сохранению запасов рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Искусственным воспроизводством сейчас занимаются 107 государственных заводов, в основном - филиалы Главрыбвода и несколько научно-исследовательских организаций. 120 предприятий, находящихся в региональной и частной собственности, осуществляют выпуски в рамках компенсационных мероприятий, а также за счет собственных средств.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в 2016 г. объемы искусственного воспроизводства составили 9,173 млрд штук молоди и личинок водных биоресурсов. По экспертным оценкам, промысловый возврат от указанных мероприятий может превысить 112 тыс. тонн. Основной объем воспроизводства (90% молоди и личинок ценных видов) осуществляется на подведомственных Росрыболовству мощностях. Вместе с тем наблюдается положительная динамика реализации компенсационных мероприятий. По сравнению с 2015 г. количество «компенсационной» молоди в прошлом году увеличилось на 187 млн и впервые с 2003 г. превысило 350 млн экземпляров. «Помимо выполнения государственных заданий подведомственные Росрыболовству организации также выполняют компенсационные мероприятия. Особенно велика доля компенсационного воспроизводства здесь в Западно-Сибирском бассейне, являющемся зоной активного развития объектов нефтегазовой отрасли», – обратил внимание Василий Соколов.

В работу включаются новые заводы

Сейчас Росрыболовство ведет работу по увеличению производственных мощностей государственных заводов, осуществляющих выпуски ценных видов. Завершается объединение имущественных комплексов в составе вновь созданного ФГБУ «Главрыбвод». В ближайшее время к нему планируется присоединить ФГУП «Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод» и АО «Кулешовское РХ».

Замруководителя Росрыболовства напомнил, что в этом году введен в эксплуатацию новый государственный рыбоводный завод «Возрождение» в Самарской области мощностью 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн – щуки. В 2017 г. планируется запустить Мехтебские нерестово-выростные водоемы мощностью 75 млн штук в год с модулем для содержания ремонтно-маточного стада осетровых в морской воде. В третьем квартале этого года уже предполагается провести выпуск молоди карповых и окуневых видов, а также щуки.

Продолжаются работы по реконструкции и перевооружению производственных мощностей Александровского осетрового завода в Астраханской области и Конаковского завода в Тверской. Ожидается, что в результате строительно-монтажных работ общей стоимостью 800 млн рублей мощности государственных рыбоводных заводов к концу 2017 г. увеличатся на 120 млн штук выпускаемой молоди в год.

Для рыбоводства совершенствуют правовую базу

Одной из первоочередных задач Василий Соколов назвал разработку Стратегии развития искусственного воспроизводства в Российской Федерации до 2030 г. Документ должен определить основные направления деятельности всех заинтересованных органов и организаций по совершенствованию искусственного воспроизводства.

Кроме того, подготовлена новая редакция методики исчисления размера вреда, наносимого водным биоресурсам. Планируется, что документ будет принят в течение ближайших двух месяцев. «Изменения в методике значительно расширят сроки проведения в том числе компенсационных мероприятий, а также дадут возможность внедрения более современных технологий выращивания молоди», – рассказал Василий Соколов. По его словам, в проекте уже учтены обязательства по выпуску именно ценных и особо ценных видов. В дальнейшем методика будет дополнена требованиями для реализации мероприятий каждому бассейну на основе рекомендованного наукой перечня видов.

Также разработан и утвержден план по совершенствованию механизма реализации компенсационных мероприятий, направленный на упрощение порядка их планирования и своевременного выполнения. Уже приняты изменения, благодаря которым подведомственные Росрыболовству учреждения могут проводить рыбохозяйственную мелиорацию не только за счет средств федерального бюджета. Введена норма, позволяющая в течение года вносить изменения в утвержденные планы. Ожидается, что это позволит оперативно планировать и выполнять работы по мелиорации.

Планируется увеличить сроки представления рыбоводными организациями заявлений на получение водных биоресурсов в пользование. Предполагается, что упростятся формы самих заявлений и механизм представления услуги станет более понятным. Также в планах снятие ограничений на использование федеральными учреждениями молоди водных биоресурсов, в том числе осетровых видов, для развития товарного рыбоводства и компенсационных мероприятий.

Кроме того, Росрыболовство собирается разработать отраслевую программу по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. В программу войдут перечни приоритетных воспроизводимых ВБР для каждого бассейна, направления модернизации подведомственных рыбоводных предприятий, водные объекты, наиболее нуждающиеся в мелиорации.

Василий Соколов подчеркнул, что упрощение деятельности по воспроизводству должно сопровождаться усилением контроля за добросовестным выполнением мероприятий.

Fishnews

  • Проблемы воспроизводства водных биоресурсов в России в целом и в Западно-Сибирском бассейне в частности обсудили в Тюмени. Фото пресс-службы ФАР
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы ФАР
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