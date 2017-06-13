13 июня 2017 года

ВАРПЭ соберет конференцию по техрегламенту и ветеринарной сертификации

Помогать предприятиям в подготовке к выполнению требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и переходу на электронную ветсертификацию – одно из основных направлений деятельности ВАРПЭ. С 28 по 29 июля в Южно-Сахалинске ассоциация проведет конференцию на эту тему.

Напомним, что технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Совет Евразийской экономической комиссии одобрил в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. В силу техрегламент за исключением отдельных требований вступит с 1 сентября 2017 г.

Для того чтобы бизнес мог подготовиться к работе по правилам, которые устанавливает документ, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров решила организовать конференцию «Вопросы применения технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Как сообщает корреспондент Fishnews, мероприятие пройдет с 28 по 29 июля в Южно-Сахалинске. На конференцию приглашаются рыбопромышленные компании, отраслевые объединения. Планируется, что участие примет член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков с группой специалистов Евразийской экономической комиссии. Они ответят на вопросы предприятий. Также предполагается участие представителей ВНИРО.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что второй день конференции ассоциация намерена посвятить вопросам электронной ветсертификации – на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде отрасль должна перейти с 1 января 2018 г. Заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее призвал рыбаков активнее готовиться к работе по новым правилам и выразил надежду что ВАРПЭ поможет в этом процессе.

Fishnews