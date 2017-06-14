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АтлантНИРО определился с возможным выловом на Балтике

Ученый совет АтлантНИРО рекомендовал объемы возможного вылова водных биоресурсов для промысла в 2018 г. в Балтийском море, Куршском и Вислинском заливах, а также внутренних пресноводных водоемах Калининградской области.

Расширенное заседание ученого совета Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии провел директор института Константин Бандурин. Во встрече участвовали представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, Погрануправления ФСБ России по Калининградской области, в также рыбодобывающих организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, совет рассмотрел обоснования возможного вылова на 2018 г. В Балтийском море предлагается к освоению 50 тонн судака, 25 тонн камбалы-тюрбо, 15 тонн морской камбалы, прочих видов (европейского саргана, пинагора, европейской бельдюги, морского четырехусого налима, европейской корюшки, бычков) – 90 тонн.

В Куршском заливе наука рекомендует освоить 300 тонн европейской корюшки (в том числе в реках бассейна Куршского залива), 100 тонн снетка (в том числе в реках), 2 тонны речного угря, 200 тонн пресноводного окуня, 50 тонн щуки. Также, по мнению ученых, в заливе можно добыть 30 тонн налима, 120 тонн пресноводного ерша, 2 тонны сига, 60 тонн атлантической финты, 50 тонн рыбца, 10 тонн колюшки трехиглой, 300 тонн прочих пресноводных видов (густеры, жереха, карася, красноперки, линя, сома, уклеи, язя).

Определены объемы и для Вислинского (Калининградского) залива: угорь речной – 20 тонн, окунь пресноводный – 70 тонн, щука – 5 тонн, налим – 5 тонн, ерш пресноводный – 1 тонна, прочие пресноводные виды (густера, жерех, карась, красноперка, линь, сом пресноводный, уклея, язь, рыбец, речная камбала, бычки) – 100 тонн.

Также ученые предложили объемы возможного вылова на следующий год для Виштынецкого озера: ряпушка – 12 тонн, сиг – 1,5 тонны, плотва – 5 тонн, лещ – 0,5 тонны, линь – 0,1 тонны, окунь – 6 тонн, угорь – 0,5 тонны, налим – 0,6 тонны, щука – 0,5 тонны, прочие (уклея, карась, ерш, красноперка, сом) – 1 тонна.

Для остальных внутренних пресноводных водоемов Калининградской области объемы следующие: лосось - 0,05 тонны, корюшка – 21 тонна, снеток – 10 тонн, плотва – 27 тонн, лещ – 7,5 тонны, линь – 0,01 тонны, густера – 11 тонн, жерех – 0,3 тонны, карась – 0,6 тонны, рыбец – 1,52 тонны, чехонь – 0,2 тонны, окунь – 7,5 тонны, ерш – 2,15 тонны, судак – 1,8 тонны, налим – 0,21 тонны, щука – 5,8 тонны, минога (в реке Неман) – 1 тонна, прочие (верховка, вьюн, голавль, бычки, гольян, елец, карп, трехиглая колюшка, девятииглая колюшка, пресноводная корюшка, красноперка, кумжа (форель) пресноводная жилая форма, минога, пескарь, ротан, сазан, подуст, сом, язь, другие рыбы) – 7 тонн.

Fishnews

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