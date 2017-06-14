14 июня 2017 года

Стратегию для отрасли рассмотрит правкомиссия

Очередное заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса намечено на 28 июня. Обсудить планируется в том числе направления развития отрасли до 2030 г.

Напомним, что определить дальнейшее движение отрасли должна Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. В марте проект был одобрен коллегией Федерального агентства по рыболовству.

Следить за реализацией документа и формировать «важнейшие для будущего отрасли инициативы» должен новый орган – совет по стратегическому развитию рыбохозяйственного комплекса. Обеспечить его создание, причем с участием бизнеса, поручил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков. На заседании коллегии он выразил надежду, что новая стратегия будет утверждена правительством до конца 2017 г.

Ранее в ведомстве заявили, что документ рассчитан на изменение структуры производства, с переходом на продукцию высокой добавленной стоимости, обновление флота, развитие промыслов перспективных объектов (в том числе сардины-иваси), развитие аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании правительственной комиссии также предполагается рассмотреть вопросы совершенствования статистического учета в рыбохозяйственном комплексе РФ. Ответственные – Минсельхоз, Минэкономразвития, Росстат и Росрыболовство.

Правкомиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса образована для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, органов исполнительной власти регионов по разработке и реализации единой государственной политики в области рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Одна из основных задач – обеспечивать исполнение поручений президента и Правительства РФ по развитию отрасли. Возглавляет координационный орган вице-премьер Аркадий Дворкович.

Fishnews