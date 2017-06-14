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Краб-стригун опилио

Квоты на краба расходятся по компаниям

Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.

Обладателей квот на вылов крабов в Дальневосточном бассейне определил аукцион, который Росрыболовство проводило 18 и 19 мая. Заявителям, зарегистрированным в Приморском крае, были предложены лимиты на добычу камчатского, синего, волосатого четырехугольного крабов и краба-стригуна опилио в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой.

Сейчас краевой департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов заключает с победителями договоры о закреплении долей квот, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. «Между пользователями будет распределено более 4 тыс. тонн крабов», – прокомментировал заместитель директора департамента Валерий Корко.

Он добавил, что промысел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье (южнее Золотого) начнется с 1 сентября. Добыча стригуна опилио – после распределения квот.

В пресс-службе отметили, что рыбаки края увеличили вылов краба по сравнению с прошлым годом: по состоянию на 1 июня добыто более 9,5 тыс. тонн ценного биоресурса.

Fishnews

НазадМетки: крабмоскваросрыболовство

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