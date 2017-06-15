15 июня 2017 года

Роман Гранатов: Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае. По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты, ученые. На этот раз на площадке Fishnews со своей позицией выступил вице-спикер Законодательного собрания региона Роман Гранатов.

«Вопрос регулирования использования ставных, или, как их еще называют, жаберных, сетей с начала года неоднократно поднимался Законодательным собранием Камчатки на различных площадках», – напомнил парламентарий.

Основанием послужили обращения ряда ассоциаций рыбопромышленников о запрете использования сетей. «Дело в том, что в последние годы резко усилился промысловый пресс на морских рыбопромысловых участках именно по причине применения жаберных сетей», – отметил Роман Гранатов.

По словам зампреда краевого Заксобрания, сети, как правило, выставляются в линию или в шахматном порядке на всю протяженность морского участка на продолжительное время; при этом никто не контролирует ни параметры сетей, ни порядок их использования. «В результате полностью перекрываются большие участки побережья, и лосось не может пройти в реки на нерест. Соответственно, встает угроза для воспроизводства популяции», – заявил депутат. Кроме того, брошенные жаберные сети создают серьезную угрозу экологии акватории, а также безопасности мореплавания, добавил он.

По мнению парламентария, к вопросу нужен дифференцированный подход, так как в некоторых районах из-за особенностей рельефа морского дна, частых сильных штормов, мощнейших приливов и отливов использовать ставные невода невозможно. «Мы имеем возможность отрегулировать этот вопрос на региональном уровне, но для этого нам необходимо наделить краевую комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб правом вводить частичный запрет на использование жаберных сетей исходя из промысловой обстановки», – отметил Роман Гранатов. Он напомнил, что краевой парламент в этом году направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить решение вопроса.

«Мы все понимаем, что камчатское стадо дикого лосося – это национальный запас, который нужно беречь и очень рачительно использовать. Если мы хотим, чтобы будущие поколения россиян тоже знали вкус дикого лосося, необходимо обеспечить разумный баланс в рыбохозяйственном секторе между добычей и сохранением биоресурсов. Считаю, что это стратегический вопрос государственной важности», – подчеркнул депутат.

Напомним, что в мае проблема жаберных сетей рассматривалась на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке. ДВНПС рекомендовал научно-исследовательским учреждениям Росрыболовства разработать предложения по внесению в правила рыболовства изменений, регламентирующих ограничения и параметры использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов рыб на РПУ.

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