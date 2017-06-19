19 июня 2017 года

Участники берегового субботника нашли клады

На пляже сахалинского села Лопатино в ходе экологической акции добровольцы собрали три КамАЗа отходов. Превратить уборку в квест с призами и концертом помог созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».

Субботник прошел 17 июня, от мусора предстояло очистить прибрежную территорию протяженностью в 4 км. Организаторами акции «Чистый берег» выступили региональный фонд «Родные острова» и администрация Невельского городского округа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе фонда, с территории пляжа вывезли порядка 1 тыс. мешков с мусором. В акции приняли участие более 500 человек. На помощь невельчанам пришли добровольцы из Волонтерского центра Южно-Сахалинска и эколого-краеведческой организации «Белый Орлан». Эти ребята регулярно принимают участие в экологических акциях и выступают их инициаторами.

Член попечительского совета «Родных островов» Игорь Янчук отметил, что «Чистый берег» становится уже доброй июньской традицией.

«Люди собираются вместе. Своими коллективами, семьями и друзьями. Хочется этой акцией заложить традицию не только субботника, а бережного отношения к природе в целом. Чтобы с каждым годом мусора на пляже становилось меньше», - добавил представитель фонда.

Один из друзей фонда - двукратный олимпийской чемпион по боксу Олег Саитов - вместе с Игорем Янчуком убирал с пляжа канаты и сети, выброшенные на берег. Знаменитый боксер выразил надежду, что берег после такой масштабной уборки останется чистым как можно дольше и будет радовать невельчан до конца сезона.

В этом году субботник превратили в квест. Территорию уборки разделили на четыре участка, на каждом команда фонда спрятала настоящее пиратское послание в бутылке. Записки указывали путь к сокровищам. Так как учредители фонда - сахалинские рыбопромышленные компании, главными сокровищами стали свежие морепродукты.

По окончании субботника всех ждал походный обед - каша, пирожки и чай. А завершилась акция розыгрышем ценных призов и концертом.

Fishnews