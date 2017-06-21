21 июня 2017 года

Дальнейшая работа «Кагановского» добавит ясности

Ученые продолжают уточнять информацию о подходах тихоокеанских лососей в рамках исследований на судне «Профессор Кагановский». По предварительным данным, есть основания для увеличения прогноза по ряду районов, продолжение работ поможет внести новые штрихи.

Специалисты ТИНРО-Центра опубликовали оперативную информацию по результатам выполнения очередного этапа экспедиции НИС «Профессор Кагановский» в северо-восточной части Тихого океана. Ученые обследовали воды российской исключительной экономзоны с тихоокеанской стороны Курил, оценив численность и биомассу тихоокеанских лососей. Работы проводятся в рамках госпрограммы комплексных исследований водных биоресурсов, также они направлены на обеспечение лососевой путины оперативной промысловой информацией.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, в пределах ИЭЗ численность горбуши составила 243 млн экземпляров (240 тыс. тонн), кеты – 24 млн экземпляров (45 тыс. тонн), нерки – 4 млн экземпляров (8 тыс. тонн). Средний улов горбуши на траление на 1 и 2 разрезах были значительно выше, чем в предыдущие годы, а по сумме 1-3 разрезов оказался вторым после 2011 г.

Ученые указали, что учтенная рыба для этого периода имеет очень высокую зрелость и низкие размерно-весовые характеристики.

Как отмечалось ранее, в нынешнем году в районах тралений преобладает летняя форма. По словам специалистов, в первую очередь это должна быть рыба материкового побережья Магаданской области, Хабаровского края и летняя форма северо-востока Сахалина, в том числе транзитная. Предварительно прогноз по этим регионам может быть увеличен в 1,5-2 раза, заявили в ТИНРО. Потенциально высокочисленные подходы можно ожидать и в северо-восточной части Охотского моря (залив Шелихова). В целом для промысла в этих районах может быть суммарно рекомендовано до 50-60 тыс. тонн.

Пока съемкой была учтена только головная часть рыбы, мигрирующей на юго-восточный Сахалин, поздняя форма горбуши Сахалина и Южных Курил в уловах проявилась незначительно. Это делает пока невозможной окончательную оценку подходов лососей. В северо-восточной части съемки также была учтена только головная часть западнокамчатской рыбы, но предварительно есть основания предполагать подтверждение прогнозного уровня.

На нынешней неделе будут выполнены 4 и 5 разрезы, они помогут внести ясность по масштабам подходов и их структуре (по осенней форме и западнокамчатскому стаду).

Кета в прикурильские воды традиционно подходит с двух основных направлений: с северо-востока и востока – юго-востока. С 2010 г. средний улов по трем разрезам в текущем году был четвертым. В начале лета в прикурильских водах находится примерно 5-10% поголовья кеты. Основная ее масса еще нагуливается к северо-востоку и востоку.

В южной части Южно-Курильского района вслед уходящим к Курильским проливам лососям в российские воды зашли промысловые концентрации скумбрии и дальневосточной сардины.

О текущих результатах съемки на НИС «Профессор Кагановский» было доложено на селекторном совещании по лососевой путине, проходившем 20 июня. Более подробные сведения даны на сайте ТИНРО-Центра в разделе «Оперативная информация». В институте пообещали, что еженедельно будет публиковаться данные об океанологической ситуации, текущие результаты и анализ промысла.

Fishnews