22 июня 2017 года

Иран озвучил масштабные «рыбные» планы

К 2021 г. Республика Иран намерена увеличить производство водных биоресурсов на 200 тыс. тонн, а в течение следующих пяти лет – еще на 400 тыс. тонн, заявил председатель Иранского НИИ рыболовства Мохаммад Поурказеми.

По словам главы Иранской рыболовной организации Хассана Салехи, в прошлом иранском году (март 2016 г. – март 2017 г.), страна экспортировала водных биоресурсов на 900 млн долларов, пишет газета Tehran Times. Хассан Салехи также отметил, что сейчас производство ВБР в стране достигает 1,07 млн тонн в год.

Как сообщает корреспондент Fishnews, после частичного снятия международных санкций в январе 2016 г. правительство Ирана прилагает усилия к развитию рыбной отрасли, привлечению в нее иностранных инвестиций и увеличению своей доли на мировом рынке морепродуктов.

Fishnews

