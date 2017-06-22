22 июня 2017 года

Ученые корректируют планы съемок из-за нехватки средств

Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.

Ученый совет ТИНРО-Центра обсудил исследовательские планы на 2018 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, будущий год может стать первым, когда ряд экспедиций будут проводиться с определенной цикличностью (один раз в два-четыре года). Причина - необходимость жесткой экономии из-за сокращения выделяемых средств.

По указанию руководства отрасли ученым также необходимо разделить планируемые экспедиции на приоритетные и неприоритетные. Первые предполагается финансировать из госбюджета, вторые – за счет сотрудничества с рыбопромышленными предприятиями либо за счет заработанных институтами средств. Соответственно, НИИ приходится уделять большое внимание обоснованию необходимости тех или иных рейсов.

В планах ТИНРО-Центра следующий год определен как год пелагических съемок. Предполагается проведение комплексных съемок по минтаю (весенняя в Охотском море, летняя в Беринговом море), сельди (весенняя водолазная съемка в Охотском море, осенняя съемка в Охотском море) и тихоокеанским лососям (морские съемки по анадромным лососям у Курильских островов, катадромным лососям Охотского и Берингова морей, а также береговые исследования). Также запланированы съемки по скумбрии и дальневосточной сардине (в СЗТО и Японском море). Кроме того, ученые рассчитывают выполнить ловушечные съемки по крабам в Охотском море, донные съемки по беспозвоночным в прибрежных водах Японского моря, пресноводным рыбам озера Ханка и реки Амур, а также по морским млекопитающим в Чукотском и Беринговом морях и в Татарском проливе.

Кроме того, в общих чертах уже определен план исследований, которые будут выполняться в сотрудничестве с бизнесом. Он включает работы в промысловых экспедициях в Охотском море и океанских водах Курильских островов, в северо-западной части Тихого океана и в Японском море, мониторинг водных биоресурсов во внутренних водах Дальнего Востока и другие исследования.

До конца 2017 г. ТИНРО-Центру предполагается передать два судна - «Зодиак» и «Дмитрий Пробатов», принадлежащие КамчатНИРО и СахНИРО соответственно. Поэтому планируется, что работать по программам ресурсных исследований коллеги из этих институтов будут уже совместно со специалистами ТИНРО-Центра.

В ходе обсуждения ученые выразили надежду на то, что в 2018 г. объем морских исследований все-таки удастся сохранить на уровне, близком к текущему году.

Ученый совет ТИНРО-Центра одобрил представленный план экспедиционных исследований. На следующей неделе его направят на обсуждение во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Fishnews