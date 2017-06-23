В Кубань заселили три тысячи отборных осетрят

23 июня 2017 года
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.
21 июня 2017 года
В Хабаровском крае вынесли приговор создателю и участникам преступной группы, незаконно перевозившей икру осетровых в катафалке. Злоумышленники получили разные сроки лишения свободы, поставщик «краснокнижного» деликатеса отделался обязательными работами.
20 июня 2017 года
Специалисты КамчатНИРО провели авиаучетные исследования корфо-карагинской сельди. По оценкам ученых, запасы находятся на уровне выше среднего, но имеют тенденцию к снижению в ближайшие годы.
19 июня 2017 года
Списки стандартов к техническим регламентам ЕАЭС должны помочь предпринимателям соответствовать требованиям, которые предъявляются к безопасности и качеству товаров. Уже одобрен набор для «рыбного» техрегламента.
На Сахалине задержана с поличным группу, промышлявшая добычей исчезающего вида осетровых – калуги. По информации пограничников, «краснокнижная» продукция продавалась в основном проверенным покупателям.
23 июня 2017 года
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области предложило организовать встречу российских и японских добытчиков сайры для предупреждения конфликтов на предстоящей путине. Сейчас решаются организационные вопросы.
При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.
Дальневосточный федеральный университет начинает готовить специалистов в области создания новых лекарств из морских организмов. В Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа - «Медицинская химия».
Правительство Норвегии собирается увеличить площади под разведку залежей нефти в северных морях, прежде всего в Баренцевом. Это решение вызвало протесты экологов и опасения Директората рыболовства страны.
Арбитражный суд Камчатского края расторг договор о закреплении долей квот вылова макруруса, заключенный между Росрыболовством и рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина. Причиной стало недоосвоение предприятием выделенных объемов в течение двух лет.
Запасы европейского угря в Финском заливе, Чудско-Псковском озере и реке Нарве давно находятся в депрессивном состоянии. Для восстановления популяции нужно восстановить угреход, который позволит молоди скатываться из Нарвского водохранилища через плотину ГЭС.
Рыбохозяйственный совет Ростовской области обсудил итоги весенней спецоперации «Путина-2017» на водоемах региона и дальнейшие меры по охране водных биоресурсов.
22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.