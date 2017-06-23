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В Кубань заселили три тысячи отборных осетрят. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Кубань заселили три тысячи отборных осетрят

В Краснодарском крае выпустили в общей сложности 3 тыс. особей молоди белуги, стерляди, севрюги и русского осетра в реку Кубань. «Краснокнижное» потомство произвели специально отобранные родители из уникального маточного стада.

Сегодня регион обладает уникальной генетической коллекцией осетровых, насчитывающей более 10 тыс. экземпляров, отметил вице-губернатор Сергей Усенко. Замминистра природных ресурсов региона Олег Соленов рассказал, что на протяжении шести лет в Азово-Кубанский бассейн реинтродуцировано более 175 тыс. разновозрастных особей осетровых рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Краснодарского края, выпущенная разноразмерная молодь получена от производителей из уникального крупнейшего маточного стада ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы».

«Оплодотворенная икра, из которой была выращена осетровая молодь, получена с сохранением жизни самок, прошедших молекулярно-генетическую идентификацию, УЗИ-диагностику репродуктивной системы и специально отобранных для исключения близкородственного скрещивания», - сообщил директор «Кубаньбиоресурсов» Михаил Чебанов.

Fishnews

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