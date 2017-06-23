23 июня 2017 года

Хабаровские рыбаки встретили нерестовую сельдь на реке

Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.

Новые технологии для сельдевой икры

Вся добытая в ходе путины рыба доставляется на берег и перерабатывается на предприятиях Охотского района. Нерестовая сельдь имеет свою специфику не только в плане вылова, но и переработки. Наиболее ценный продукт из такого сырья – это икра. В России культура потребления сельдевой икры пока развита не так хорошо, как в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что дает возможность отечественным предприятиям развивать экспортное направление.

Сейчас многие предприятия Хабаровского края сосредоточились на освоении современных технологий производства качественной продукции из сельдевой икры. В том числе компании приглашают на свои заводы иностранных технологов для изучения и совершенствования процесса переработки.

«Часть продукции поступит и на прилавки российских магазинов, а также будет использоваться в качестве приманки для добычи российскими судами более ценных видов водных биоресурсов – крабов и креветок», – рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Алексaндр Канивец. Полученная прибыль, по его словам, не столь значительна, как при добыче лососевых, но также будет направлена на развитие самих предприятий и, в виде налоговых отчислений, на развитие Охотского муниципального района.

Промысел продолжился в реках

По информации ассоциации, нынешние уловы предприятий Охотского района – более 22,5 тыс. тонн – стали рекордными в сравнении не только с показателями прошлой пятилетки, но и со статистикой советских времен. Во многом успешность путины рыбаки связывают с тем, что второй год подряд они могут добывать нерестовую сельдь в реках района. Прежде, по словам главы отраслевого объединения, предприятия прибрежного рыболовства не имели такой возможности.

«Раньше, заходя в реки, сельдь просто погибала, не принося никакого вклада даже в пополнение запасов. Лишь в прошлом году наши предприятия получили разрешение на добычу первых 6000 тонн нерестовой сельди на трех рыбопромысловых участках на реке Кухтуй. Этому предшествовала большая работа Амурского теруправления Росрыболовства совместно с отраслевой наукой, при непосредственной поддержке федерального агентства был проработан механизм речного промышленного лова нерестовой сельди. В этом году состоялись конкурсы еще по трем РПУ, и выделены дополнительные 6000 тонн рыбы. В итоге почти 40% добытой в нынешнюю путину нерестовой сельди пришлось на вылов в реках Охотского района – это очень хороший результат», – отметил Алексaндр Канивец.

Fishnews