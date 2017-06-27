27 июня 2017 года

ФРДВ закажет интернет-сервис для аквакультуры

Фонд развития Дальнего Востока объявил тендер на разработку портала для создания морских рыбоводных участков через интернет. Планируется, что помощью этого сервиса также будут проводиться аукционы по сформированным РВУ.

На сайте госзакупок Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона опубликовал запрос цен на разработку интернет-сервиса по формированию рыбоводных участков и проведение торгов (аукционов) на право заключения договора пользования РВУ для марикультуры в морях Дальневосточного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. Никаких особых требований к участникам госзакупки на сайте не обозначено. Цена лота составляет 7,5 млн рублей.

Напомним, что в феврале Концепцию развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, подготовленную Фондом развития Дальнего Востока, одобрила профильная правительственная подкомиссия, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В частности, концепция предусматривает разработку интернет-сервиса с интерактивной картой доступных участков аквакультуры.

Fishnews