ФРДВ закажет интернет-сервис для аквакультуры

27 июня 2017 года
Около 70 японских чиновников и предпринимателей будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре и других отраслях. Планируется, что делегация из Немуро прибудет уже 29 июня.
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
26 июня 2017 года
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вносит ряд изменений в Лесной и Земельный кодексы, в том числе по устранению барьеров при использовании прудов на водотоках для товарного рыбоводства.
23 июня 2017 года
В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.
22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.
Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.
27 июня 2017 года
Около 70 японских чиновников и предпринимателей будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре и других отраслях. Планируется, что делегация из Немуро прибудет уже 29 июня.
Росрыболовство должно обсудить в регионах с рыбаками детальную схему грядущего перезакрепления долей квот, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он подчеркивает, что предпринимателям нужно знать, какие объемы ресурсов будут получать компании с 2019 г.
В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».
Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.
За первые 23 недели 2017 г. страны Европы почти на 63% к прошлогоднему уровню увеличили уловы пелагических видов рыб, используемых для производства муки и жира.
26 июня 2017 года
Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».
В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.
Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.