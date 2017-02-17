17 февраля 2017 года

Юрий Трутнев пообещал прозрачную схему для аквакультуры

Правительственная подкомиссия во главе с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым одобрила проект Концепции развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев продолжает отслеживать ситуацию в аквакультуре. В январе он направил главе государства Владимиру Путину предложение создать в прибрежных регионах Дальнего Востока территории опережающего развития для реализации проектов по аквакультуре. Предоставление рыбоводных участков инвесторам было предложено осуществлять через биржевые торги, организованные на электронной площадке Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает корреспондент Fishnews.

Фонд предлагает

16 февраля ФРДВ представил Концепцию развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на заседании профильной правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Предложения были подготовлены фондом совместно с Минвостокразвития и Росрыболовством.

«В мире около 50% рыбной продукции производится методом выращивания. В России выделен всего 1% от потенциальных участков, которые могут использоваться для аквакультуры. Мы уже довольно долго говорим о развитии аквакультуры. Мы говорим, а она не развивается. Поэтому я попросил Фонд развития Дальнего Востока полностью изменить механизм. Был мой доклад президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Он поддержал предложение. Смысл очень простой: мы делаем заявительный порядок на участки аквакультуры с дальнейшим выставлением их на аукцион. Если спрос на этот участок есть, то человек, который делает заявку, должен вносить соответствующий взнос, чтобы не было спекуляций. Задача такая – в этом году выставить на аукцион не менее 30% потенциально перспективных для развития аквакультуры участков на территории Дальнего Востока. Схема будет прозрачной, будет электронный аукцион. Посмотрели вопросы, связанные с ограничениями на случай монопольных заявок. Надо этим начинать заниматься», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Он уточнил, что все участки, где возможно развитие аквакультуры, должны быть отданы инвесторам в течение ближайших трех лет.

«Одобренная Концепция предполагает существенное упрощение существующих процедур с использованием современных картографических онлайн-сервисов. В частности, планируется создать автоматизированную информационную систему, в которой будет доступна интерактивная карта с сеткой доступных для рыбоводства участков акватории морей Дальневосточного бассейна, формой приема заявок от потенциальных инвесторов. На основании поступивших заявок будут формироваться лоты для организации аукционов на официальной торговой площадке.

Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых», – рассказали в пресс-службе ФРДВ.

Гендиректор фонда Алексей Чекунков уточнил, что предполагается интерактивный сервис одного окна для российских и международных инвесторов. Инвесторам предложат только те территории, на которые законодательство России не накладывает каких-либо ограничений. «Будет нанесена размерная сетка размером 100 гектар на всю акваторию рыбохозяйственного бассейна. Такая работа уже производится во взаимодействиис Росрыболовстом и научными специализированными организациями. На отдельных акваториях размеры сетки могут быть уменьшены», - заявил глава ФРДВ.

Эти квадраты будут пронумерованы, и предприниматель в онлайн-режиме сможет выбрать себе участки. Заявка автоматически попадает в Росрыболовство, которое утверждает границы рыбоводного участка и выставляет его на электронный аукцион через интернет-сервис ФРДВ.

Подкомиссия поручила Фонду и Росрыболовству ускорить работу по реализации Концепции, включая корректировку нормативной базы, создание перечня доступных акваторий для рыбоводства и запуск интернет-сервиса, используя уже имеющиеся наработки и площадки.

«Завершается их подготовка к внесению в Госдуму. В весеннюю сессию мы планируем, что они будут приняты. Схему предлагаем простую: победитель аукциона на право использования акватории получает предложение стать резидентом ТОРа, а его рыбоводный участок включается в границы ТОР», - сказал заместитель министра.

Подход, предложенный вице-премьером – полпредом президента, принесет положительный результат, считает член подкомиссии, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Это решение перейти от обсуждений преград к конкретным действиям. В то же время, помимо вопросов с распределением рыбоводных участков, остаются и другие барьеры. Так, аквакультура оказалась исключена из перечня отраслей для льготного кредитования, обратил внимание на проблему руководитель объединения. Ранее он сообщил, что ассоциация обратилась к премьер-министру с просьбой устранить этот пробел.

ТОР «Рыбохозяйственная»

В пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что на заседании Юрий Трутнев поручил министерству проработать вопрос создания территории опережающего развития в акваториях макрорегиона.

«У нас такой отрасли, как аквакультура, на Дальнем Востоке нет, но есть нечасто выдающийся шанс создать новую отрасль. Для того чтобы это сделать быстро и эффективно, надо применять все меры стимулирования. Например, взять оболочку территорий опережающего развития. Она себя уже неплохо зарекомендовала. Надо эту оболочку распространить и на тех людей, которые будут приходить с инвестициями в аквакультуру. Мы посмотрим, как это лучше сделать технологично, но смысл очень простой – любой человек, который заходит в аквакультуру, создает новые предприятия, может стать резидентом территории опережающего развития. Условное название этой ТОР – «Рыбохозяйственная». Смысл очень простой: любой человек, который вкладывает деньги в развитие экономики Дальнего Востока, должен пользоваться льготами», - подчеркнул вице-премьер.

Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что подготовлены поправки в закон о территориях опережающего развития, позволяющие создать такие специализированные ТОР.

«Завершается их подготовка к внесению в Госдуму. В весеннюю сессию мы планируем, что они будут приняты. Схему предлагаем простую: победитель аукциона на право использования акватории получает предложение стать резидентом ТОРа, а его рыбоводный участок включается в границы ТОР», - сказал заместитель министра.

Fishnews