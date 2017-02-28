28 февраля 2017 года

ФРДВ включился в развитие марикультуры

На форуме в Сочи генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков рассказал о ранее подготовленной концепции развития аквакультуры в регионе. Предполагается, что с использованием средств ФРДВ инвесторы смогут профинансировать изучение акватории.

Напомним, что в феврале Концепцию развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, подготовленную Фондом развития Дальнего Востока, одобрила профильная правительственная подкомиссия, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Предложения были подготовлены совместно с Минвостокразвития и Росрыболовством.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков рассказал о разработке интернет-сервиса с интерактивной картой доступных участков аквакультуры в Дальневосточном округе.

По словам главы фонда, интернет-сервис позволит инвесторам выбирать и получать рыбоводные участки в понятном, прозрачном и незабюрократизированном режиме.

«Мы создаем интернет-площадку, где любой заинтересованный инвестор может в режиме «одного окна» сначала выбрать территорию для занятия аквакультурой, а потом инициировать создание там рыбоводного участка. Росрыболовство будет обязано сформировать в этом месте участок и выставить его на аукцион. Далее компания либо самостоятельно, либо с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока по льготной ставке 5% годовых может изучить потенциал этого рыбоводного участка, а через два месяца состоится аукцион», – уточнил Алексей Чекунков. Глава финансового института отметил, что в 2017 г. «поставлена задача сформировать до 30% от доступных рыбоводных участков и отдать их в пользование инвесторам».

Как сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития, фонд планирует создать автоматизированную информационную систему, отображающую интерактивную карту с сеткой доступных для рыбоводства участков акватории морей Дальневосточного бассейна, формой приема заявок от потенциальных инвесторов. На основании поступивших заявок будут формироваться лоты для организации аукционов на официальной торговой площадке. Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых.

Fishnews