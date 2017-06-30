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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Как вывести аквакультуру «в топ»: рецепт Росрыболовства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 29 июня открыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» в Ростове-на-Дону.

Новейшая история рыбоводства

Глава федерального агентства подчеркнул, что новый виток в товарном рыбоводстве начался со вступлением в силу в 2014 г. закона об аквакультуре. В его развитие были приняты основные документы, определяющие регулирование этого вида деятельности, внесены изменения в госпрограмму, определены меры господдержки.

«За прошедшие два года мы решили много сложных задач, которые возникли в процессе регулирования в рамках нового закона. Закрепили право собственности рыбоводных хозяйств на объекты аквакультуры с момента их выпуска в водные объекты; заменили обязательность выращивания конкретного видового состава объектов аквакультуры их минимальным объемом выращивания; установили возможность перезаключения договора пользования рыбоводными участками с добросовестными рыбоводными хозяйствами без проведения торгов. Тем самым установив практически бессрочное пользование при условии выполнения условий договора. В части устранения избыточных административных барьеров исключили рыбинспекторов из состава комиссий по актированию при пастбищной аквакультуре в пресноводных водоемах», – перечислил Илья Шестаков.

Он добавил, что проведена большая работа над законопроектом, который накануне одобрил Совет Федерации. Этот документ устанавливает порядок осуществления аквакультуры на русловых прудах, что очень важно для южных регионов, и определяет приоритетное право пользования земельными и лесными участками для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас ведомство активно работает над решением других значимых задач: это предоставление возможности осуществления рыбоводства на рыбопромысловых участках, легализация пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей, внесение изменений в закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования...».

Аквафермеров поддерживают рублем

В ФАР отметили, что за 2016 г. произведено 174 тыс. тонн товарной продукции, при этом увеличилось производство рыбопосадочного материала. По натуральным показателям лучшие результаты в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Республике Карелия и Мурманской области.

С 2015 г. действует программа государственной поддержки рыбоводов - компенсация части затрат на уплату процентов по долгосрочным инвестиционным кредитам и по займам сроком до трех лет на приобретение кормов, оборудования и ГСМ.

В прошлом году на эти цели выделили около 400 млн рублей, в 2017 г. – чуть меньше. Илья Шестаков напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал отдельное поручение: если все средства окажутся востребованными, будет рассмотрена возможность выделения дополнительного бюджетного финансирования на текущий год и увеличение объемов субсидирования на следующий. Руководитель Росрыболовства призвал рыбоводов активнее включаться в программу.

К исследованиям привлекают бизнес

«В 2015 году мы начали программу по целевому финансированию научных исследований в области аквакультуры. Перед институтами и нашими подведомственными учреждениями поставлена задача – проводить прикладные, востребованные бизнесом, исследования. Мы создали механизм, когда любая научная работа ведется институтами по государственному заданию только совместно с заказчиком – ассоциацией или конкретным предприятием. И результаты будут принимать именно заказчики. Это очень важно, поэтому прошу рыбоводов обратить внимание на эту возможность и сотрудничать с наукой более тесно», – подчеркнул Илья Шестаков.

Отборных мальков выведут селекционеры

Ожидается, что увеличить производство продукции аквакультуры поможет развитие селекционно-племенных работ. Государственные рыбоводные предприятия объединяют в единую структуру – Главрыбвод, который будет насчитывать более 100 заводов. «Именно на производственную базу Главрыбвода мы возлагаем большие надежды по развитию селекционной работы. Такая задача поставлена, определены точки роста: на базе каких заводов будут строиться селекционно-племенные центры. Основная деятельность таких центров будет направлена на обеспечение получения генетически чистого рыбопосадочного материала от маточных стад ценных видов рыб», – рассказал руководитель Росрыболовства.

Хозяйствам составят новые корма

Другое подведомственное учреждение – Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) – определено в качестве полигона для отработки технологий по выращиванию рыбы в прудовых хозяйствах, в том числе опробования новых технологий в области производства и использования кормов. «ВНИИПРХу выделяются бюджетные средства, на его площадке можно реализовывать проекты, где часть рисков по отработке новых технологий будет брать на себя государство, часть рисков – предприниматель», – обратился к представителям бизнеса Илья Шестаков.

Годные воды – в дело!

Отдельно глава Росрыболовства остановился на использовании незадействованного водного фонда. «Субъектам необходимо более активно формировать рыбоводные участки, а территориальным управления предоставлять их в пользование. Кроме того, сегодня перед отраслевой наукой стоит задача находить перспективные для осуществления рыбоводства водоемы. По нашему мнению, перечисленные меры будут способствовать ускоренному развитию аквакультуры в Российской Федерации», – подытожил Илья Шестаков.

Накануне руководитель ФАР осмотрел экспозицию выставки оборудования и технологий, открывшуюся в рамках совещания по развитию аквакультуры. Вниманию участников представлены последние разработки российских производителей оборудования и кормов.

Цели амбициозные

Основная задача всероссийского совещания – выслушать представителей отраслевого сообщества из различных регионов и выработать дополнительные решения для дальнейшего динамичного роста сектора аквакультуры.

В актуализированной стратегии развития рыбопромышленного комплекса РФ к 2030 г. заложен показатель производства аквакультуры в объеме не менее 700 тыс. тонн. В числе амбициозных целей – увеличить производство икры осетровых до 180 тонн и занять 15% мирового рынка черной икры.

Fishnews

  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР
  • Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.». Фото пресс-службы ФАР
  • В рамках совещания открылась выставка оборудования и технологий. Фото пресс-службы ФАР
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