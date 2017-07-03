03 июля 2017 года

Японскому премьеру доложат о результатах бизнес-миссии на Курилах

Представители органов власти и бизнеса Японии за четыре дня посетили острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Изучалась реализация совместных проектов в различных сферах, в том числе в рыбной отрасли. Об итогах поездки будет доложено премьер-министру Синдзо Абэ.

В рамках визита на Курилы японская бизнес-миссия познакомилась с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины. На встречах с российскими предпринимателями обсуждались совместные проекты. Итоги визита подвели 1 июня на пассажирском судне «Этопирика» – оно доставило иностранную группу на острова. С российской стороны в заключительном совещании участвовали губернатор Олег Кожемяко и замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский.

Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, предложенных властями Сахалинской области, заявили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Так, в транспортной сфере японский опыт может использоваться при модернизации портовых сооружений. Достигнуты предварительные договоренности в рыбной отрасли. Вариантов взаимодействия здесь множество – от применений японских технологий ловли и переработки биоресурсов до создания совместных предприятий. Перспективной признана марикультура. Иностранцы нашли условия в курильских бухтах оптимальными для выращивания морских биоресурсов, отметили в пресс-службе.

Особого внимания, по мнению гостей, заслуживают проекты в гостиничном бизнесе, здравоохранении, жилищном строительстве, сферах утилизации бытовых отходов и торговли. Для ремонта автомобилей на Курилах предложено создать сервисные центры.

– Иностранная бизнес-миссия завершила работу на Курилах. Считаю, что главная цель достигнута – изучены возможности для двустороннего сотрудничества на островах. Мы дали гостям свои предложения, пригласили участвовать в совместных проектах, вкладывать в эти земли инвестиции, создавать производства. Теперь ждем предложений от японской стороны, чтобы продолжить дальнейшие консультации, - отметил по итогам совещания Олег Кожемяко. - По каждому из предложенных проектов потребуется детализация - необходимы уточнения, дополнительные данные и расчеты. Исходим из того, что все начинания на Курильских островах должны реализовываться на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях.

Ожидается, что в ближайшие дни руководитель бизнес-миссии - специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава – доложит Синдзо Абэ о результатах поездки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и японский премьер договорились на высшем уровне о проработке вопросов совместной экономической деятельности на Курилах.

Fishnews