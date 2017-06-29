29 июня 2017 года

«Рыбные» проекты Кунашира заинтересовали гостей из Японии

Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.

Первые проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии обсудили на острове Кунашир, где побывала бизнес-делегация соседней страны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Сахалинской области, знакомство гостей с островом началось с портовых сооружений. В ходе осмотра был сделан вывод: два основных причальных комплекса острова нуждаются в модернизации. Пирс №5 построили в 1998 г. Его длина - 50 м, а глубины у стенки не превышают 4 м. Это позволяет принимать лишь небольшие грузовые и рыболовецкие суда, а также плашкоуты с Шикотана. Условия эксплуатации - перемещение тяжелых грузов и постоянная волновая нагрузка – привели к частичному разрушению поверхности сооружения. При условии проведения здесь ремонтных работ и удлинения стенки в перспективе пирс сможет принимать суда и средних размеров. Сейчас такие суда обслуживаются у второго причала, который считается глубоководным. Построили его сравнительно недавно – в 2011 г., однако при внушительной длине стенок (135 м) причальный комплекс оказался не в состоянии принимать крупные теплоходы с большой осадкой. Глубины у него колеблются от 3 до 8 с лишним метров. Чтобы сооружение заработало на полную мощность, его также предлагается вынести дальше в море.

В программу ознакомления вошло и посещение Южно-Курильского рыбокомбината. Ежегодно предприятие выпускает около 30 тыс. тонн продукции. В основном это мороженные минтай, треска, навага, камбала, палтус, скумбрия, корюшка и дальневосточные лососи.

«Около 90% всей нашей продукции идет на российский рынок. Вместе с тем мы видим большие перспективы и для расширения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Возможности для этого есть - собственный флот насчитывает 15 судов, а для переработки биоресурсов создана мощная база. Готовы предложить иностранным партнерам различные формы взаимодействия – от приобретения технологического оборудования до создания совместной хозяйственной структуры, - отметил исполнительный директор рыбокомбината Виталий Устенко. - Перспективным, на наш взгляд, является применение японской технологии при промысле кальмара и переработке скумбрии, сельди иваси и сайры. На базе предприятия можно наладить выпуск фарша сурими для японского и европейского рынков».

Членов японской экспертной группы заинтересовали и предложения по развитию на Курилах марикультуры. Представитель Департамента рыболовства Японии Хасе Сигето нашел местные бухты перспективными для этого направления.

«На мой взгляд, естественные природные условия в акваториях островов оптимальны для выращивания морских биоресурсов», - заявил Хасе Сигето. Он добавил, что это предварительный вывод, и чтобы сделать окончательное экспертное заключение представитель Департамента намерен провести консультации с российскими учеными.

«Со стороны партнеров видим серьезный интерес к проектам, первые контакты дают возможность оценить потенциал двустороннего сотрудничества, найти его взаимоприемлемые формы», - отметил по итогам посещения объектов губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Сейчас – период накопления информации. Мы аккумулируем поступающие сведения, обсуждаем идеи различных бизнес-проектов и выслушиваем мнения экспертов. Все это играет важную роль в принятии последующих решений. Впереди еще несколько дней поездки, которые помогут сформировать целостную картину о возможностях совместной хозяйственной деятельности на островах», - в свою очередь, сказал специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасегава.

29 июня гости будут работать на острове Итуруп, а 30 июня отправятся на Шикотан, где будут подведены итоги визита. Напомним, в составе японской делегации - сотрудники различных министерств и ведомств, члены ассоциаций и общественных объединений, руководители частных компаний. Поездка проходит в рамках договоренностей, которых достигли президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ.

Fishnews