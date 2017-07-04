04 июля 2017 года

Запасы минтая не дают повода для тревоги

Ресурсные исследования НИС «Профессор Кагановский» в Южно-Курильском районе и в Охотском море позволяют оценить состояние запасов минтая как хорошее и дают основания рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.

Рейсовый отчет НИС «Профессор Кагановский», выполнявшего весной комплексные съемки в Южно-Курильском районе и в Охотском море, рассматривался на заседании ученого совета ТИНРО-Центра. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в ходе экспедиции выполнено 434 станции и более 400 тралений на акватории свыше 550 тыс. кв. км.

В марте-апреле ресурсные исследования проводились с тихоокеанской стороны Курильских островов. По словам начальника экспедиции Артема Шейбака, по численности в размерно-возрастной структуре минтая в этом районе доминировали особи младших возрастных групп, доля промысловых рыб была низкой. Гидрологическая обстановка и обилие кормовой базы благоприятствовали нагулу молоди.

Численность минтая старше одного года была оценена в 370 млн экземпляров и 72,2 тыс. тонн, а промысловый запас – в 53,9 млн экземпляров и 29,3 тыс. тонн. При этом численность годовиков составила 2,8 млрд экземпляров, что говорит о средней урожайности поколения 2016 г.

Икорные съемки показали, что распределение икры соответствовало весенним периодам предыдущих лет. Основные ее скопления отмечались на мелководье (до 100 м), сами же производители наблюдались преимущественно за пределами стометровой изобаты в проливе Екатерины и вдоль Итурупа до залива Касатка и южнее Шикотана.

Вторая часть экспедиции проходила в Охотском море. В апреле ученые провели у западных берегов Камчатки мониторинг состояния минтая, сельди, мойвы и других видов. Основным объектом нектона в северной части моря по-прежнему остается минтай. Его численность, по данным траловой съемки, оценена в 55,7 млрд экземпляров и 12,7 млн тонн, нерестовый запас – в 14,5 млрд экземпляров и 7,6 млн тонн. Таким образом, за год численность и биомасса половозрелых и неполовозрелых рыб увеличилась в 1,2 раза.

Судя по численности годовиков, оцененной в 6,4 млрд экземпляров, поколение 2016 г. и здесь можно отнести к среднеурожайным. В уловах доминировали особи урожайного поколения 2013 г., четырехлетки составили не менее трети уловов минтая.

В целом состояние минтая в северной части Охотского моря характеризуется как хорошее, а размерно-возрастная структура позволяет рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.

В ходе съемок было учтено небольшое количество сельди, что, по мнению ученых, объясняется тем, что основная часть половозрелых рыб находилась на нересте в прибрежной зоне. Оценки запаса мойвы оказались небольшими – 554,3 млн. экземпляров, а биомасса – 10,9 тыс. тонн, что может свидетельствовать об очередном спаде ее численности.

Члены ученого совета приняли рейсовый отчет с высокой оценкой, отметили качество и значимость собранных материалов и рекомендовали премировать научную группу и экипаж.

Fishnews