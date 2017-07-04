Новости
Запасы минтая не дают повода для тревоги

Запасы минтая не дают повода для тревоги

Ресурсные исследования НИС «Профессор Кагановский» в Южно-Курильском районе и в Охотском море позволяют оценить состояние запасов минтая как хорошее и дают основания рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.

Рейсовый отчет НИС «Профессор Кагановский», выполнявшего весной комплексные съемки в Южно-Курильском районе и в Охотском море, рассматривался на заседании ученого совета ТИНРО-Центра. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в ходе экспедиции выполнено 434 станции и более 400 тралений на акватории свыше 550 тыс. кв. км.

В марте-апреле ресурсные исследования проводились с тихоокеанской стороны Курильских островов. По словам начальника экспедиции Артема Шейбака, по численности в размерно-возрастной структуре минтая в этом районе доминировали особи младших возрастных групп, доля промысловых рыб была низкой. Гидрологическая обстановка и обилие кормовой базы благоприятствовали нагулу молоди.

Численность минтая старше одного года была оценена в 370 млн экземпляров и 72,2 тыс. тонн, а промысловый запас – в 53,9 млн экземпляров и 29,3 тыс. тонн. При этом численность годовиков составила 2,8 млрд экземпляров, что говорит о средней урожайности поколения 2016 г.

Икорные съемки показали, что распределение икры соответствовало весенним периодам предыдущих лет. Основные ее скопления отмечались на мелководье (до 100 м), сами же производители наблюдались преимущественно за пределами стометровой изобаты в проливе Екатерины и вдоль Итурупа до залива Касатка и южнее Шикотана.

Вторая часть экспедиции проходила в Охотском море. В апреле ученые провели у западных берегов Камчатки мониторинг состояния минтая, сельди, мойвы и других видов. Основным объектом нектона в северной части моря по-прежнему остается минтай. Его численность, по данным траловой съемки, оценена в 55,7 млрд экземпляров и 12,7 млн тонн, нерестовый запас – в 14,5 млрд экземпляров и 7,6 млн тонн. Таким образом, за год численность и биомасса половозрелых и неполовозрелых рыб увеличилась в 1,2 раза.

Судя по численности годовиков, оцененной в 6,4 млрд экземпляров, поколение 2016 г. и здесь можно отнести к среднеурожайным. В уловах доминировали особи урожайного поколения 2013 г., четырехлетки составили не менее трети уловов минтая.

В целом состояние минтая в северной части Охотского моря характеризуется как хорошее, а размерно-возрастная структура позволяет рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.

В ходе съемок было учтено небольшое количество сельди, что, по мнению ученых, объясняется тем, что основная часть половозрелых рыб находилась на нересте в прибрежной зоне. Оценки запаса мойвы оказались небольшими – 554,3 млн. экземпляров, а биомасса – 10,9 тыс. тонн, что может свидетельствовать об очередном спаде ее численности.

Члены ученого совета приняли рейсовый отчет с высокой оценкой, отметили качество и значимость собранных материалов и рекомендовали премировать научную группу и экипаж.

Fishnews

НазадМетки: икракамчаткаминтай

Похожие новости

04 июля 2017 года

Власти Камчатки хотят повлиять на нерадивых рыбопромышленников

Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.

30 июня 2017 года

Минтаевая путина в Беринговом море оживляется

На 27 июня нарастающий вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне составил 64 тыс. тонн. Ученые отмечают увеличение интенсивности миграций нагульной рыбы и, как следствие, оживление промысловой обстановки.

Камчатка представит возможности для корейских инвесторов

Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.

Как вывести аквакультуру «в топ»: рецепт Росрыболовства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 29 июня открыл Всероссийское совещание «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» в Ростове-на-Дону.

29 июня 2017 года

Минпромторг подсчитал фальсификат по рыбе

Доля фальсификата и контрафакта на рыбном рынке доходит до 50%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он отчитался о мерах против незаконного оборота промышленной продукции.

«Рыбные» проекты Кунашира заинтересовали гостей из Японии

Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.

Лента новостей

04 июля 2017 года

С чем встречает лосось Хабаровский край

Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.

Власти Камчатки хотят повлиять на нерадивых рыбопромышленников

Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.

Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом сказалось на поставках

В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.

Совет Федерации поддержал Россельхознадзор

Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.

Уральские рыбоводы инвестируют в заводские технологии

Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.

03 июля 2017 года

На капитанов-«аварийщиков» найдут управу

Для капитанов, которые нарушают условия безопасности мореплавания, необходимо разработать систему наказаний – как предупреждений, так и лишения дипломов, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Российскую рыбную биржу презентовали на международной конференции

Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.

Безопасность промысла остается проблемой

В прошлом году по сравнению с 2015 г. на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью, отмечают в Росрыболовстве. Пути исправления ситуации искали на всероссийской конференции во Владивостоке.

Изменения закона о рыболовстве отмечают юбилей

3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.

Вьетнамские экспортеры намерены защитить репутацию пангасиуса

23 ведущих вьетнамских экспортера пангасиуса решили объединиться в борьбе за европейский рынок. Они заявили о намерении создать специальный фонд, который будет заниматься защитой репутации этой рыбы.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Все интервью

Личное мнение

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Все материалы

Крупным планом

Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.