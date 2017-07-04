04 июля 2017 года

Судовладельцев призвали использовать практикантов «по назначению»

На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.

Напомним, всероссийская конференция по безопасности плавания рыбопромысловых судов прошла во Владивостоке 3 июля. В частности, представители Росрыболовства, подведомственных образовательных учреждений и бизнеса обсудили подготовку и переподготовку экипажей, обозначили существующие пробелы в этой сфере и рассказали о возможностях их восполнения, сообщает корреспондент Fishnews.

Врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко назвал организацию практики одним из самых острых вопросов в обучении будущих рыбаков. И если с первой практикой проблем практически нет: курсанты с удовольствием проходят ее на паруснике «Паллада», то уже со второй – производственной – начинаются сложности, отметил глава университета.

«Мы решаем вопрос в режиме ручного управления. Вот, устроили в «Русскую рыбопромышленную компанию», это партнер «Паллады» и Дальрыбвтуза. Но курсантов много, - обратил внимание спикер. - Только механиков, например, 13 человек. Куда они пойдут? Вновь на «Палладу»? Опять будут подниматься на мачты? Но придя на флот, что они там будут делать?»

Николай Зорченко подчеркнул, что, хотя у вуза хорошая тренажерная база, практику на рыбохозяйственном судне в реальных условиях ничто не заменит. Это важная составляющая процесса обучения и гарантия качества будущего специалиста.

«Теоретически он может и знает. Но увидел новое оборудование и растерялся. Мачты нет, парусов нет, брасов нет, а что есть? А он даже и названий не знает. А ведь это готовый специалист с рабочим дипломом. Это серьезная проблема для морских учебных заведений», - обрисовал ситуацию глава Дальрыбвтуза.

Он призвал рыбопромысловые компании «повернуться лицом» к вузам и активнее сотрудничать с учебными заведениями.

Ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон обратил внимание, что практика на судне, к сожалению, не всегда является залогом получения узкоспециальных знаний.

«Курсанты работают на рыбообработке - 8 через 8 часов или 6 через 6 в трюмах. Руководители компаний и капитаны судов должны понять, что это те, кто придет к ним через два года. А им скажут: «Вы ничего не умеете. А курсант, действительно, знает, но не умеет. Он в ответ может заявить: «Я у вас из трюма не вылезал, из цеха не вылезал!» И тут зависит вопрос только от добросовестности капитана, руководителя судна», - подчеркнул ректор.

В качестве положительного примера Владимир Волкогон привел опыт КГТУ по организации профильной практики и призвал коллег применять его, а судовладельцев и капитанов - отнестись с пониманием и идти навстречу.

«Ни один курсант не выходил в рейс, пока капитан не подписывал договор именно со мной, руководителем учебного заведения. Договор по организации практики, где было черным по белому записано: не менее 4 часов в сутки практикант должен находиться на своем будущем рабочем месте. Все остальное время - пусть зарабатывает», - рассказал глава вуза.

Он отметил, что ребята зачастую сознательно идут на заработки, а не на практику. «Мы сами такими были. Но за этим должен следить руководитель. Надо убеждать их и организовывать практику», - подчеркнул ректор. Спикер добавил, что практику университет финансово компенсирует.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук тоже назвал производственную практику одним и важнейших вопросов при подготовке специалистов, но все же призвал образовательные учреждения не строить лишних иллюзий.

«Давайте откровенно признаем: судовладельцы не будут этим заниматься. У них на промысле в любом случае все на обработке. Наша задача – организовать обучение таким образом, чтобы ребята получили все необходимые навыки в вузах. Поэтому нужна и научная, и практическая часть. Должно быть то оборудование, которое используется на судах, причем современное. Мы обязаны все это поставить. И учить именно на таком оборудовании наших молодых специалистов. Чтобы компании были заинтересованы проводить переаттестацию в наших институтах, тогда будет результат», – подчеркнул представитель федерального агентства.

Вместе с тем Петр Савчук обратился к судовладельцам с просьбой брать практикантов под опеку и использовать по возможности опыт калининградцев. «Хотя бы 4 часа уделять специальности, понимая, что эти люди вернутся к вам», - заключил замглавы Росрыболовства.

В ходе совещания также отметили необходимость постоянного качественного оснащения тренажерной базы, обсудили возможность совместной отработки действий экипажа в том числе по технике безопасности перед каждым выходом в рейс. Участники конференции признали, что советский опыт - когда перед длительным походом подобные учения занимали два дня, был эффективен.

Fishnews