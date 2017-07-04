04 июля 2017 года

Что губит моряков

Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.

Напомним, всероссийская конференция по безопасности плавания рыбопромысловых судов прошла в Дальрыбвтузе 3 июля. Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык в своем докладе отметил, что аварийные ситуации возникают, в частности, из-за несоблюдения комсоставом требований основополагающих нормативных документов, связанных с безопасностью мореплавания. «Причем невыполнение этих требований происходит в подавляющем большинстве не по причине их незнания, а из-за пренебрежения ими – проще говоря, разгильдяйства», - обратил внимание Владимир Бардык.

Он рассказал, что основные аварии за первое полугодие – это намотки орудий лова или их частей на винты (9), потеря хода из-за неисправности механизмов (3), пожары (2 в портах и 2 в районах промысла). Гибели людей, к счастью, не было, сообщил начальник отряда.

Выброшенные сети возвращаются на винты

Главной причиной намоток Владимир Бардык назвал невнимательность людей на мостике, управляющих судном. Однако заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что дело не только в невнимательности. «Давайте признаем: нужно исключить выброс за борт сетных материалов. Мы сейчас ведем серьезную борьбу с этим, в том числе наводим порядок по плавным сетям, они будут исключены из правил рыболовства, поверьте мне, - заявил представитель федерального агентства. - Это как раз те вещи, которые влияют на безопасность». Он призвал рыбопромышленников провести разъяснительную работу с экипажами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители компаний заверили, что по правилам выгружают негодные сети на берегу или передают их на транспортные суда. «Можно бодро докладывать, что на транспорта сдают все, но фактически это не так, - ответил Петр Савчук. – Без лукавства, знаю не понаслышке. Нельзя сбрасывать за борт орудия лова. Сами себе создаете проблемы».

Огонь на борту

Говоря о пожарах, начальник спасательного отряда отметил, что два возгорания случились в портах из-за небрежного обращения с нагревательными приборами, а один случай выделил особо. На судне в море не выдержал силовой кабель – на борту было установлено слишком мощное оборудование. Владимир Бардык обратил внимание, что такое случается потому, что флот сильно устарел и изношен. Петр Савчук призвал компании задействовать технические службы и делать точные расчеты при модернизации старых судов.

Откуда экипаж?

Начальник отряда поднял еще одну проблему – использование нелегальных иностранных работников. Владимир Бардык рассказал, что такие члены экипажа из-за низкой квалификации и языкового барьера, как правило, не знают технику безопасности и не могут участвовать в борьбе за живучесть судна, например при пожаре.

Петр Савчук напомнил, что нанимать иностранцев на рыбацкий флот можно без проблем, но для этого требуется официальное разрешение. «Будет нелегальная рабочая сила на судах – будут проблемы. Причем очень серьезные», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Пьянству – бой!

Обсудили на совещании и случаи отравления алкоголем и наркотическими веществами. Владимир Бардык привел в пример недавнюю гибель пяти человек от употребления спиртосодержащей жидкости, назвав пьянство в море настоящим бичом и болезнью. «Хотелось бы, чтобы администрации рыбопромысловых компаний больше внимания уделяли таким вещам», - подчеркнул руководитель отряда.

«Нужно заняться этим. Ничего сложного нет, все зависит от судовладельца», – прокомментировал Петр Савчук. Он рассказал про северные угольные компании, которые быстро решили алкогольную проблему на производстве при помощи алкотестеров.

К назначенным лицам много претензий

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев сообщил, что на его бассейне основной причиной аварий тоже является человеческий фактор. В основном происходят намотки на винты и поломки двигателей. В 2009 г. на Северном бассейне затонуло четыре судна.

«Это происходит в первую очередь из-за того, что роль назначенных лиц компаний практически не выполняется», - заявил руководитель отряда. Он подчеркнул, что назначенное лицо играет ключевую роль в разработке и внедрении судовой системы по управлению безопасностью мореплавания. «На практике, к сожалению, по крайней мере, на Северном, Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах, а также в части западных компаний все это не так. Судовладельцы нанимают назначенных лиц, работающих на несколько компаний, в результате это приводит к трагической статистике», - рассказал Анатолий Леонтьев.

Он обратил внимание, что аварии на флоте начинаются с халатного отношения к должностным обязанностям. При освидетельствовании аудиторы выявляют слабое знание экипажами правил борьбы за живучесть судна. По словам начальника отряда, даже зная, что будет проверка, экипаж не приводит судно в порядок: «буи привязаны, один спасательный плот был вообще закреплен на цепи, помещения захламлены».

Докладчик привел и примеры аварий. Так, судно «Себекс», занимающееся прибрежным рыболовством, на полном ходу врезалось в скалы из-за того, что старпом заснул на вахте. Через три дня спасателям удалось снять корабль, поставить пластырь и отбуксировать «Себекс» в порт. «Почему произошла авария: назначенное лицо вело несколько компаний и когда судно заходило в порт, никто экипажем фактически не занимался», - заявил Анатолий Леонтьев.

Плохо учился – не выпускник!

О своей работе по обеспечению безопасности мореплавания рассказали и представители компаний. Среди насущных проблем они назвали кадровую – не хватает квалифицированных специалистов. Прозвучали замечания к качеству подготовки выпускников.

Петр Савчук обратил внимание, что большинство компаний перешло на собственную аттестацию работников. «Можно не принимать человека, если он не соответствует. Но все-таки, по всей видимости, из-за того, что кадров не хватает, вы закрываете глаза, принимаете, передаете капитану, – заметил замглавы Росрыболовства. – Но нужно тогда, чтобы капитан и обучил этих специалистов. Вы систему организуйте». По словам Петра Савчука, проверки показывают слабое знание экипажами СУБ. Представитель федерального агентства подчеркнул, что нужно работать на предупреждение и обещал новые проверки.

Также Петр Савчук сообщил, что отраслевым вузам поставили задачу: не выпускать молодых специалистов, пока они не получат необходимые знания. «На человека бюджетные деньги затратили. Наверное, нужно проработать систему, чтобы он их возвращал, если не защищает диплом», - отметил замглавы ФАР. Он призвал компании формировать списки слабых специалистов. «Я готов лично разобраться – как эти люди получают дипломы», - заявил Петр Савчук.

Больше проверок, хороших и разных!

Руководитель управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник рассказал о подготовке ведомством нормативно-правовых актов и внесении изменений в уже действующие документы. «Уважаемые коллеги, как вы все понимаете, безопасность мореплавания начинается с берега. В целях предотвращения возможных аварийных ситуаций в море нам необходимо создать комплексную систему безопасности мореплавания, работающую с момента нахождения судна в порту», – отметил Анатолий Дубник.

Так, по его словам, готовится предложение по внесению изменений в постановление правительства от 22 октября 2008 г. № 775 об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу, а также о внесении в них изменений. Планируется установить требования по обязательному наличию документов МКУБ на судах рыбопромыслового флота.

Также разрабатывается проект приказа Минсельхоза о проведении рейдовых осмотров рыбацкого флота на соответствие требованиям МКУБ непосредственно в районах промысла. Разрабатываются организационно-распорядительные документы инспекторов теруправлений Росрыболовства для проверок судов на соответствие требованиям МКУБ.

Подготовлены изменения в приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним». В том числе поправки предусматривают проверки наличия на судах ДСК (документов соответствия компании) и СвУБ (свидетельств об управлении безопасностью) при оформлении в портах. Информация об этом будет направляться в теруправления Росрыболовства.

Кроме того, подготовлены предложения по внесению изменений в приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов», сообщил Анатолий Дубник.

Таким образом Росрыболовство собирается создать действенную систему проверки рыбопромыслового флота на соответствие требованиям МКУБ. «Незаходные» суда, базирующиеся в иностранных портах, планируется проверять в районах промысла. Ожидается, что укрепить безопасность в море поможет расширение взаимодействия с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, создание единой системы управления безопасностью на основе портала ОСМ. Также планируется проработать вопрос привлечения к ответственности капитанов, допустивших аварию с тяжелыми последствиями.

Fishnews