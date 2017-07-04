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Филе норвежской семги

Правительство сохранило список санкционной продукции

Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.

Напомним, что 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о распространении антисанкций на период с 1 января по 31 декабря 2018 г. Таким образом, ограничения по поставкам продуктов из отдельных стран продлили уже в третий раз. При этом за правительством оставлена возможность при необходимости предложить изменение сроков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках указа главы государства правительство приняло постановление от 4 июля 2017 г. № 790. При этом изменений в список стран, продукции, попадающих под эмбарго, не внесено. Ограничения просто пролонгированы до конца 2018 г.

Запрет, таким образом, по-прежнему действует в отношении целого ряда товаров, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов.

«Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России», – сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

С 2015 г. продукция, которая была ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Руководство страны неоднократно отмечало, что ответные меры позитивно сказались на положении дел в агропромышленном комплексе, так как у российских предприятий появились новые возможности для импортозамещения. На заседание кабмина 29 июня премьер Дмитрий Медведев вновь выразил уверенность, что отечественные аграрии смогут воспользоваться решением о продлении эмбарго в полной мере.

Fishnews

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