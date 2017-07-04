Правительство сохранило список санкционной продукции
Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.
Напомним, что 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о распространении антисанкций на период с 1 января по 31 декабря 2018 г. Таким образом, ограничения по поставкам продуктов из отдельных стран продлили уже в третий раз. При этом за правительством оставлена возможность при необходимости предложить изменение сроков.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках указа главы государства правительство приняло постановление от 4 июля 2017 г. № 790. При этом изменений в список стран, продукции, попадающих под эмбарго, не внесено. Ограничения просто пролонгированы до конца 2018 г.
Запрет, таким образом, по-прежнему действует в отношении целого ряда товаров, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов.
«Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России», – сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
С 2015 г. продукция, которая была ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.
Руководство страны неоднократно отмечало, что ответные меры позитивно сказались на положении дел в агропромышленном комплексе, так как у российских предприятий появились новые возможности для импортозамещения. На заседание кабмина 29 июня премьер Дмитрий Медведев вновь выразил уверенность, что отечественные аграрии смогут воспользоваться решением о продлении эмбарго в полной мере.
Fishnews