Россия и Китай намерены развивать диалог в рыбной отрасли

05 июля 2017 года
Между победителями майского аукциона распределены квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой. Это объемы на вылов в 2017 г.
Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.
04 июля 2017 года
Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.
03 июля 2017 года
Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.
Президент подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».
30 июня 2017 года
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
05 июля 2017 года
Между победителями майского аукциона распределены квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой. Это объемы на вылов в 2017 г.
Проект изменений техрегламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции предусматривает, по каким критериям должна оцениваться легкочитаемость и понятность информации на упаковке.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь на борту судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции, поздравил тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака. Цель – не только повысить эффективность промысла, но и значительно улучшить условия работы в море, подчеркнул глава ведомства.
Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на судне Южно-Курильского рыбокомбината пообщался с экипажем, вручил ведомственные награды и поздравил рыбаков с наступающим профессиональным праздником.
Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.
Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.
С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.
Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.