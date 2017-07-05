05 июля 2017 года

Россия и Китай намерены развивать диалог в рыбной отрасли

Значение взаимодействия России и КНР в сфере рыбного хозяйства отмечено в совместном заявлении, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.

Переговоры лидеров двух государств прошли 4 июля в Москве. На встрече в узком составе обсуждались вопросы политического взаимодействия, торгово-экономического, военно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран, рассказали в пресс-службе президента России.

По итогам официального визита Си Цзиньпиня подписан целый ряд документов. В частности, совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стороны заявили о необходимости развивать взаимодействие в области рыбного хозяйства. Россия и Китай также отметили важность заключения соглашений об укреплении сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в том числе по вопросам инспекции и карантина. Также страны считают необходимым создавать благоприятные условия для доступа продукции сельского хозяйства на российские и китайские рынки. В заявлении говорится о необходимости развивать экспортно-импортную торговлю такой сельхозпродукцией, как мясо, продукты аквакультуры, зерновые и бобовые; поощрять развитие взаимных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства.

Fishnews