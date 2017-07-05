05 июля 2017 года

Краб в Приморье разошелся по компаниям

Между победителями майского аукциона распределены квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой. Это объемы на вылов в 2017 г.

Квоты на добычу краба распределил между пользователями департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края. Речь идет о ресурсах, право на добычу которых в режиме прибрежного рыболовства получили победители аукциона, проходившего в Москве 18-19 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, квоту на вылов камчатского краба в подзоне Приморье получили компании «Антей» (93,15 тонны), «Краб Марин» (90,41 тонны), «Приморское» (90,41 тонны).

Разошлись и объемы добычи синего краба: между НБАМР (116,311 тонны), «Реал Девелопмент» (116,311 тонны), ТУРНИФ (119,835 тонны).

По волосатому четырехугольному крабу раскладка следующая: «Краб Марин» – 161,494 тонны, «Реал Девелопмент» – 156,743 тонны, ТУРНИФ – 156,743 тонны.

По крабу-стригуну опилио ТУРНИФ суммарно получило 2137,88 тонны, НБАМР и «Восход» – по 534,63 тонны.

Fishnews