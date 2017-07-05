Краб в Приморье разошелся по компаниям

05 июля 2017 года
Значение взаимодействия России и КНР в сфере рыбного хозяйства отмечено в совместном заявлении, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.
30 июня 2017 года
Перуанский рыбный бизнес опасается сотрудничать с Россией из-за строгих ветеринарных требований к ввозимой продукции, рассказал посол республики. Для исправления ситуации планируется провести видеоконференцию Россельхознадзора и южноамериканских коллег.
Расширение сотрудничества между Россией и Вьетнамом главы двух государств – Владимир Путин и Чан Дай Куанг - обсудили на переговорах в Москве. В числе принятых документов – совместное заявление, в котором говорится о приоритетах взаимодействия.
29 июня 2017 года
Почти полтонны краба изъяли из незаконного оборота пограничники и полицейские Приморья. По словам перевозчика, ценный груз был куплен в Находке и ехал на перепродажу в Уссурийск.
28 июня 2017 года
Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в городе Клин, в Подмосковье. «Мы рассчитываем таким образом усовершенствовать систему поставок рыбопродукции в России», - заявили в холдинге.
Минюст отказал в регистрации приказа, позволяющего учитывать удаленность района промысла при определении начальной цены на аукционах по продаже долей квот в зонах действия международных договоров. Такое решение приведет к негативным последствиям, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
05 июля 2017 года
Проект изменений техрегламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции предусматривает, по каким критериям должна оцениваться легкочитаемость и понятность информации на упаковке.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь на борту судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции, поздравил тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака. Цель – не только повысить эффективность промысла, но и значительно улучшить условия работы в море, подчеркнул глава ведомства.
Значение взаимодействия России и КНР в сфере рыбного хозяйства отмечено в совместном заявлении, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.
Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на судне Южно-Курильского рыбокомбината пообщался с экипажем, вручил ведомственные награды и поздравил рыбаков с наступающим профессиональным праздником.
Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.
Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.
С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.
Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.