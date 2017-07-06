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На борту рыболовного судна «Асбьорн»

Рыбаки приступили к промыслу скумбрии и иваси

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.

Заседание штаба по организации путины заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел на борту рыболовного судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции.

Отечественные рыбаки вернулись к масштабному освоению иваси и скумбрии в прошлом году после 25-летнего перерыва. В предыдущую путину уловы были небольшие – около 7 тыс. тонн иваси и 9 тыс. тонн скумбрии. Однако в будущем объем добычи этих видов может составить несколько сот тысяч тонн, достигнув в перспективе 1 млн тонн в год, считают в Росрыболовстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в прошлом году специализированный лов сардины вели 6 судов, при этом основной объем взяли суда группы компаний «Доброфлот».

На этот год наука установила возможный вылов сардины в размере 60 тыс. тонн, скумбрии - 130 тыс. тонн с возможностью оперативного увеличения. Результаты учетной съемки 2017 г. показали общую биомассу сардины 3,2 млн тонн (в аналогичный период прошлого года - 663 тыс. тонн). Рост запаса отмечен и по скумбрии – 1,2 млн тонн (+500 тыс. тонн к уровню 2016 г.). Отмечено увеличение биомассы тихоокеанского кальмара, его траловый промысел стал активно развиваться в прикурильских водах в последние годы.

На заседании штаба капитаны по радиосвязи отчитались о первых уловах и о планах по освоению пелагических объектов. Пока в экспедиции находятся 7 судов: 4 – на сайре, 2 – на сардине, 1 – на скумбрии. К району промысла для добычи скумбрии идут еще 3 судна, скоро присоединиться к освоению иваси планируют еще 4-5 судов. В итоге на сардине будет работать около 15 судов, на скумбрии – 10, на сайре – до 30. Искать скопления сардины рыбакам помогает НИС «Профессор Кагановский».

Илья Шестаков отметил значимость добычи перспективных объектов промысла. За счет их освоения планируется значительно увеличить вылов, объем переработки и повысить уровень обеспечения населения рыбной продукцией. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук будет проводить заседания штаба еженедельно по вторникам.

Fishnews

НазадМетки: кальмарросрыболовство

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