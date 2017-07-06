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Заседание штаба по организации лососевой путины. Фото пресс-службы Росрыболовства

Камчатка задает темп на путине

Объемы добычи лососевых в Камчатском крае к началу июля превысили 14 тыс. тонн – в основном за счет подходов нерки. Отраслевой науке поручено при обосновании корректировок вылова учитывать заполнение нерестилищ.

По состоянию на 3 июля, предприятия Дальневосточного бассейна выловили более 15,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Такие цифры прозвучали на очередном заседании штаба лососевой путины, которое в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Наиболее активный промысел по-прежнему ведется у побережья Камчатского края. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, общий вылов в регионе составил 14,2 тыс. тонн – на 36% больше, чем в предыдущем нечетном году. В Сахалинской области добыто 1276 тонн, еще 69 тонн на счету магаданских рыбаков. В Приморском крае путина официально пока не началась.

По данным КамчатНИРО, в бассейнах рек продолжаются научно-исследовательские работы экспедиционных групп, отбираются пробы из уловов предприятий. Информация, полученная на различных реках полуострова, позволяет в оперативном порядке оценивать подходы тихоокеанских лососей и обеспечивать рыбопромышленников краткосрочными прогнозами.

Промысел тихоокеанских лососей пока сосредоточен в Петропавловско-Командорской подзоне, преимущественно в Усть-Камчатском районе. В структуре уловов основную долю занимают нерка и чавыча. Вылов нерки в подзоне составил 11 444,2 тонны, чавычи освоено 255,5 тонны. В уловах в небольших количествах присутствуют горбуша и кета.

В Карагинской подзоне добыча начинается во всех районах. Предприятия ловят кету - 691,7 тонны, нерку – 395,9 тонны и горбушу - 622,2 тонны. В Западно-Камчатской подзоне лов ведется только в Тигильском районе, где освоено 337 тонн кеты, 43,7 тонны нерки, 3,5 тонны чавычи и 1,3 тонны горбуши. В Камчатско-Курильской подзоне промысел идет южнее реки Опала. Поймано 155 тонн нерки и 39 тонн кеты.

На заседании штаба путины рассматривалась ситуация с заполнением нерестилищ в Камчатском крае. Василий Соколов обратил внимание, что уровень добычи в ряде районов приближается к определенному наукой лимиту, и попросил при увеличении возможного вылова обосновывать такой запрос точными показателями заполнения нерестилищ.

«Просьба наладить тщательный мониторинг заполнения нерестилищ, это сейчас ключевой момент. Показатели вылова близки к рекомендованным, и обоснования возможности их увеличения должны быть максимально взвешенными. Риск потери будущих урожайных поколений недопустим. Особенно настораживает ситуация с заходом производителей нерки в озеро Азабачье», – подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Кроме того, участники заседания обсудили мечение молоди рыборазводными заводами на Дальнем Востоке, оптимизацию межведомственного взаимодействия в целях усиления контроля на время путины, работу комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб и другие вопросы.

Fishnews

НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовство

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