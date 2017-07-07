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Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Альберт Шафигулин: Море на берег менять не собираюсь

В преддверии Дня рыбака корреспондент Fishnews пообщался с капитаном ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альбертом Шафигулиным. «Морской труд, конечно, тяжелый, но на берегу в море тянет», - отмечает капитан.

В моря Альберт Шафигулин ходит с 1993 г. – с окончания мореходного училища в Петропавловске-Камчатском. Высшее образование он получал уже заочно, работая на флоте и одновременно учась в Дальрыбвтузе. В основном трудился на транспортных рефрижераторах, в «Интеррыбфлоте» - с 2007 г.

90-е годы капитан вспоминает как тяжелое время: «Задержки зарплаты, разные проблем, - отмечает собеседник Fishnews. - А сейчас мне нравится место работы, и условия вполне устраивают».

Если судить по «Интеррыбфлоту», то отрасль неплохо развивается, считает Альберт Шафигулин: «За последние два года у нас заметно увеличился флот. Судам делают качественный ремонт, устанавливают на них современное оборудование».

Развитие в первую очередь зависит от политики руководства каждой конкретной компании, уверен капитан. «Что касается отношения к отрасли со стороны государства, то для судоводителей большой проблемой являются административные барьеры. Особенно сложно стало общаться с пограничниками и ГМИ в последние годы, – считает моряк. - До каждой мелочи, до каждой запятой придираются. На мой взгляд, это самая большая проблема и помеха».

На вопрос о возможной смене профессии на «береговую» Альберт Шафигулин ответил однозначно: «Морской труд, конечно, тяжелый, но на берегу в море тянет. У меня был период, когда я два года подряд дома просидел, - ужасно соскучился по морю. Все-таки привык, так что морскую работу на сугубо береговую менять пока не собираюсь».

Море – это судьба, подчеркнул капитан. «Поэтому я от души желаю коллегам преданности однажды выбранной профессии. А еще – здоровья, большой рыбацкой удачи и теплых встреч на берегу!» - поздравил он тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака.

Полный текст читайте в разделе «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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