Алексей Рахманов: Корабелы хорошо знают цену рыбацкому труду

07 июля 2017 года
С наступающим Днем рыбака тружеников отрасли поздравил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В ежедневном режиме Fishnews сообщает о том, что происходит в рыбной отрасли России и других стран. Для того чтобы читатель мог оперативно получить информацию о самом важном, мы решили каждую пятницу представлять обзоры о ключевых событиях и заявлениях уходящей недели.
Дальневосточное таможенное управления и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья собираются провести совещание по вопросам ремонта за рубежом морских судов. Обсуждения, состоявшиеся ранее, показали, что у судовладельцев до сих пор нет четкого понимания требований, отметил глава ДВТУ Юрий Ладыгин.
Предприятиям рыбной отрасли, которые вносят большой вклад в экономику Сахалинской области, регион окажет всевозможную помощь, заявил губернатор Олег Кожемяко.
Поручение президента по статусу рыбопродукции, изготовленной в открытом море, подтверждает, что необходимы изменения законодательства, чтобы избежать коллизий, считает начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
В преддверии Дня рыбака корреспондент Fishnews пообщался с капитаном ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альбертом Шафигулиным. «Морской труд, конечно, тяжелый, но на берегу в море тянет», - отмечает капитан.
Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.
Росрыбколхозсоюз начал сбор отзывов по проекту новых правил пограничного режима от региональных объединений рыболовецких колхозов. Замечания и предложения профессионального сообщества будут направлены разработчикам приказа.
Планы по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривают строительство новых современных заводов. Компания сможет подать заявку на инвестиционные квоты. Кроме того, на Курилах планируется создать ТОР.
На Камчатке выпустили пазлы, посвященные дикому лососю, также красная рыба попала на открытки и в раскраски. Планируется, что это поможет популяризировать экологические знания среди детей.