07 июля 2017 года

Алексей Рахманов: Корабелы хорошо знают цену рыбацкому труду

С наступающим профессиональным праздников рыбаков поздравил президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

«Уважаемые коллеги! Поздравляю с Днем рыбака всех, кто связал свою жизнь с этой профессией: тех, кто стоит за штурвалом и выбирает трал, перерабатывает рыбу и занят рыбоохраной, ведет научные исследования и разрабатывает новые технологии для отрасли.

Рыбацкое дело – это постоянная проверка на твердость духа, стойкость и уверенность – как в себе, так и в членах своей команды. Только верные своему призванию люди способны проходить ее изо дня в день.

Корабелы хорошо знают цену рыбацкому труду. Именно поэтому мы стремимся обеспечить рыбаков самой надежной и новейшей морской техникой, ведем работу по обновлению рыбопромыслового флота, совершенствуя при этом программы поддержки промысловиков.

Дорогие рыбаки! В день праздника желаю удачи, благополучия, здоровья вам и вашим семьям! Спокойного вам моря и полных тралов!» - поздравил тружеников отрасли глава ОСК.

Fishnews