10 июля 2017 года

Рыбаки Заполярья получили памятные награды

В честь Дня рыбака работникам рыбопромышленных предприятий Северного бассейна впервые вручен почетный знак «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье», учрежденный отраслевыми объединениями региона.

Северный рыбохозяйственный бассейн традиционно включает Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Мурманскую область и Республику Карелия. Учитывая вклад рыбной промышленности в развитие региона, Координационный совет ассоциаций, объединений, организаций и предприятий Северного бассейна принял решение об утверждении почетного знака «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье». Этим знаком в День рыбака 9 июля впервые были награждены наиболее отличившиеся специалисты предприятий и организаций рыбной промышленности.

«Среди награжденных – капитаны рыболовных судов, большинство которых сейчас находится в море, мастера добычи, помощники капитанов по производству, матросы-добытчики и рыбообработчики, механики-наладчики, ученые, боцманы, повара, управленцы, ветераны отрасли – всего около ста человек. Весь цвет рыбной промышленности, которая дает на народный стол Заполярья и в целом в Россию рыбную продукцию из самых чистых северных морей», – рассказал Fishnews председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

По его словам, утверждение памятного знака также приурочено к столетию создания новой рыбной промышленности России, которое отмечается в этом году. Кроме того, 55 лет назад в нашей стране был принят бассейновый принцип управления в рыбной промышленности, как для Севера, так и для Дальнего Востока.

«На Северном бассейне День рыбака в этом году особый, юбилейный. Хотя официально наш профессиональный праздник отмечается в 52-й раз, именно северяне, и в частности Мурманская область, были инициаторами его утверждения. И впервые мы его праздновали 55 лет назад – в 1963 году на городском стадионе. В этом году День рыбака в Мурманске проходит на этом же стадионе, что подчеркивает приемственность рыбацких традиций», – подчеркнул Вячеслав Зиланов.

Fishnews