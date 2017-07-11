11 июля 2017 года

Генпрокуратура рассчитывает на активность рыбацкого сообщества

«Активное участие рыбопромышленников в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, поможет выявить нерешенные вопросы в отрасли и принять необходимые меры к совершенствованию правоприменительной практики», – считает начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина.

Управление Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе осуществляет деятельность во взаимодействии с рыбацкой общественностью и с учетом ее мнения, рассказала Fishnews начальник подразделения Любовь Демина.

В качестве примера руководитель управления привела результаты круглого стола, на котором в мае 2016 г. рассматривались проблемные вопросы, возникающие в деятельности рыбопромышленных предприятий и ассоциаций Дальнего Востока.

По результатам заседания были высказаны предложения, часть из которых уже нашла свое отражение в нормативных правовых актах либо в процессе совершенствования правоприменительной практики контролирующих и правоохранительных органов, отметила Любовь Демина.

В частности, в федеральный закон об аквакультуре внесены изменения, согласно которым за рыбоводным хозяйством, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком, закрепляется преимущественное право на заключение нового договора без торгов.

Внесены изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», касающиеся осуществления прибрежного рыболовства без предоставления рыбопромысловых участков.

По распоряжению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина образована межведомственная рабочая группа по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биоресурсов на территории ДФО. В ее состав приглашены руководители рыбохозяйственных объединений, ведь одна из целей такой группы – содействовать устранению административных барьеров, подчеркнула Любовь Демина.

Она напомнила о круглом столе, состоявшемся в мае 2017 г. с привлечением бизнес-сообщества. Тогда рыбаки высоко оценили деятельность рабочей группы.

5 мая генеральный прокурор РФ Юрий Чайка издал указание «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и добычи водных биоресурсов». Оно определяет основные аспекты надзорной деятельности прокуроров по соблюдению уполномоченными органами, в том числе Росрыболовством и его территориальными органами, федерального законодательства в области рыболовства, сообщила руководитель управления.

Реализация мероприятий, предусмотренных указанием Генпрокурора РФ, а также активное участие в деятельности межведомственной рабочей группы представителей рыбной промышленности будут способствовать укреплению законности в данной сфере, считает Любовь Демина.

Fishnews