13 июля 2017 года

Восточной Камчатке добавят лосося

К 11 июля в Дальневосточном бассейне добыто более 27,5 тыс. тонн красной рыбы – это на 19,8% больше показателя за аналогичный период 2015 г. Планируется оперативно увеличить рекомендованный вылов в Петропавловско-Командорской подзоне.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основной объем добычи традиционно приходится на Камчатский край. В регионе освоено 24,5 тыс. тонн - на 20% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Начинаются подходы лососей в Сахалинской области, вылов достиг 2 тыс. тонн (+3% к уровню 2015 г.).

В Магаданском крае поймано 683 тонны красной рыбы, показатель на отчетную дату позапрошлого года превышен на 21%. В Приморском крае лососей пока ловят только в режиме любительской рыбалки. В Хабаровском крае объемы добычи - 285 тонн - более чем втрое выше уровня 2015 г.

По данным Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в бассейнах рек края активно ведутся научно-исследовательские работы по оценке подходов и заполнения нерестилищ. Налажен мониторинг вылова непосредственно на участках добывающих компаний.

На восточном побережье полуострова исследования охватывают реки Пахачу, Вывенку, Тымлат, Уку, Кичигу, Хайлюлю, Камчатку, Жупанова, Авачу, Паратунку и озеро Азабачье. В крае практически завершен учет ската молоди лососей, начался сбор материала из наиболее значимых водотоков западного побережья.

С начала лососевой путины в Петропавловско-Командорской подзоне лов осуществляется преимущественно в Усть-Камчатском районе. На 10 июля в подзоне поймано 12,5 тыс. тонн нерки, что на 8,5% выше уровня 2016 г. Чавычи освоено 267,1 тонны. Начался промысел горбуши и кеты. Учитывая высокий уровень освоения, Василий Соколов дал поручение Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии оперативно рассмотреть материалы, собранные КамчатНИРО по подходам и заполнению нерестилищ, чтобы увеличить рекомендованный вылов по этому району.

В Карагинской подзоне промысел красной рыбы стартовал во всех районах. Основные подходы горбуши отмечаются в Карагинском заливе, вылов превысил 7 тыс. тонн, что соответствует уровню 2015 г. Кеты добыто 2,36 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем на отчетную дату предыдущего года. Нерки поймано 707,1 тонны, чавычи – 31,6 тонны.

В Западно-Камчатской подзоне лов идет только в Тигильском районе. Там уже освоено 415,3 тонны кеты, 103,2 тонны нерки, 4,7 тонны чавычи и 44,7 тонны горбуши.

В Камчатско-Курильской подзоне на 9 июля промысел тихоокеанских лососей велся южнее реки Опала. Поймано 163,8 тонны нерки и 62 тонны кеты.

На заседании штаба обсудили открытие промысла горбуши на востоке Сахалина. Региональная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб решила установить период добычи в заливе Терпения с 16 июля по 15 августа, предусмотрев серьезные ограничения по количеству ставных неводов. К освоению на восточном побережье выделено около 30 тыс. тонн горбуши. При этом комиссия определила периоды пропуска производителей в реки залива, начиная с 20 июля. Участок побережья в районе устья реки Поронай для добычи будет полностью закрыт.

Василий Соколов поручил СахНИРО и Сахалинрыбводу организовать мониторинг подходов горбуши в этом районе с учетом непростой ситуации с заполнением нерестилищ. «Учитывая низкий уровень ожидаемых подходов, мы должны обеспечить проход на нерестилища производителей для естественного пополнения запасов», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews