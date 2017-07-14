Россия и Китай обсудили меры по борьбе с подделкой «сертификатов здоровья»

14 июля 2017 года
Управление Россельхознадзора по Магаданской области собирается 27 июля провести публичные слушания. Одна из тем – переход на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
13 июля 2017 года
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
12 июля 2017 года
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) внесло тихоокеанский кальмар российского вылова в список разрешенной к импорту продукции. Проблему с поставками моллюска помогло решить Росрыболовство.
11 июля 2017 года
27 июля в Южно-Сахалинске пройдет конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли. Рыбаков приглашают направить вопросы по этим темам.
05 июля 2017 года
Значение взаимодействия России и КНР в сфере рыбного хозяйства отмечено в совместном заявлении, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.
04 июля 2017 года
Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.
14 июля 2017 года
Управление Россельхознадзора по Магаданской области собирается 27 июля провести публичные слушания. Одна из тем – переход на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
Ученые рекомендуют в этом году выловить в общей сложности 190 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Теруправлениям Росрыболовства поручили провести работу с предприятиями, чтобы увеличить количество судов на промысле.
Команда регионального фонда «Родные острова» и участники молодежного форума «Новая земля - 2017» провели экологический субботник на берегу моря возле отделения парусного спорта.
13 июля 2017 года
Приказ, предусматривающий изменения порядка деятельности комиссий по анадромным, не был зарегистрирован Минюстом, но к настоящему времени документ доработан и будет направлен в Министерство юстиции повторно, рассказали в Минсельхозе.
Евросоюз и Норвегия не могут договориться относительно прав ЕС на промысел краба-стригуна опилио возле архипелага Шпицберген. Между тем ряд экспертов считает, что стороны готовятся к схватке и за другие природные богатства в районе, в частности нефть.
Правительство Сахалинской области внесло изменения в состав регионального рыбохозяйственного совета. Так, назначен новый председатель СРХС.
Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра провели комплексную съемку в пограничных водах Амура. По предварительным данным, популяции некоторых рыб находятся в хорошем состоянии, однако в пределах ЕАО в реке практически нет осетровых.
В рамках рабочего визита в Республику Карелия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков принял участие в запуске завода по производству рыбных кормов и провел совещание по развитию аквакультуры. Главной темой стало создание селекционно-племенного центра.
Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.
За первую половину 2016 г. в зоне деятельности Владивостокской таможни на экспорт оформлено свыше 650 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. За аналогичный период прошлого года было вывезено около 472 тыс. тонн.