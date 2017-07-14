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Россия и Китай обсудили меры по борьбе с подделкой «сертификатов здоровья»

Россельхознадзор договорился с китайскими коллегами о взаимном оповещении по «сертификатам здоровья» на кормовую рыбную муку, которая отправляется из России в Китай. Это должно помочь в борьбе с фальсификацией документов.

Ранее специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) провели инспекцию российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов, занимающихся производством рыбной кормовой муки и рыбьего жира. В результате выявлена проблема фальсификации «сертификатов здоровья», оформляемых инспекторами Россельхознадзора на экспортируемую из России в Китай кормовую рыбную муку.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, помочь в решении вопроса должно взаимное оповещение. Стороны договорились о формате обмена информацией по «сертификатам здоровья» на кормовую рыбную муку.

Fishnews

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