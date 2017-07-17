17 июля 2017 года

Страны Балтики не договорились о распределении международных ОДУ

На десятой сессии Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море стороны условились продолжить работу по выработке общей позиции по ключам распределения общих допустимых уловов. При установлении автономных квот государства будут придерживаться рекомендаций ИКЕС.

В начале июля в Брюсселе состоялась десятая, юбилейная, сессия Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море. В состав российской делегации вошли представитель Росрыболовства в Дании Владимир Беляев и специалисты Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Стороны обменялись мнениями относительно научных рекомендаций Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по состоянию совместных запасов водных биоресурсов.

«Одним из основных на сессии, как и на предыдущих встречах, был вопрос о ключах распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов международного регулирования в Балтийском море», – сообщил Fishnews директор АтлантНИРО Константин Бандурин. Речь идет о запасах восточнобалтийской трески, сельди центрального района Балтики, шпрота и двух запасах лосося – центрального и в Финском заливе.

«Мы представили историческую справку о становлении данных ключей распределения в период существования Международной комиссии по рыболовству в Балтийском море (ИБСФК) с 1974 года до момента ее расформирования в 2005 году, а также существующую в настоящее время практику распределения ОДУ между сторонами», - рассказал Константин Бандурин. По его словам, после продолжительной дискуссии стороны решили продолжить работу по формированию общей позиции по ключам распределения общих допустимых уловов – как в рамках переписки, так и на деловых встречах с заинтересованными участниками от Евросоюза и России.

«При этом было отмечено, что при установлении автономных квот на вылов между ЕС и Россией на 2018 год стороны будут придерживаться научных рекомендаций ИКЕС, направленных на достижение максимально устойчивых уловов», - добавил директор отраслевого института.

Одиннадцатая сессия Смешанной комиссии по рыболовству в Балтийском море состоится на территории России, дата и место будут определены позже.

Fishnews