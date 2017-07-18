18 июля 2017 года

Еврокомиссия проконсультируется о квотах с населением

Европейская комиссия объявила о начале консультаций с населением и рыбацким сообществом о квотах на добычу в 2018 г. ЕС добивается восстановления популяций рыб, чтобы в дальнейшем обеспечить устойчивый вылов.

Консультации с гражданами ЕС и представителями отрасли официально стартовали 6 июля и продлятся до 15 сентября. Согласно Общей политики ЕС в области рыболовства, восстановления и сохранения рыбных запасов для максимально устойчивого уровня вылова предполагается добиться к 2020 г. Ожидается, что это позволит поддерживать на прибыльном уровне рыбное хозяйство в прибрежных регионах Европы.

Портал FIS, ссылаясь на статистические данные, сообщает о достигнутых успехах. Так, 61% исследованных популяций рыбы в Атлантическом океане, а также Северном и Балтийском морях эксплуатируются рационально и восстанавливаются. В среднем биомасса популяций в Северо-Восточной Атлантике выросла на 35% между 2003 и 2015 гг. Для некоторых популяций рост был более значительным. Так, поголовье трески в Северном море выросло почти на 300% между 2006 и 2016 гг.

В то же время ситуация с промыслом в Средиземном и Черном морях остается тревожной. Это связано с разнообразием видов промысла, участием в промысле стран, не входящих в ЕС, а также редкостью научных исследований. Хотя промысел некоторых видов остается стабильным, в среднем биомасса популяций в Средиземном море сократилась на 20% между 2003 и 2014 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, статистика показывает улучшение экономических показателей рыбной отрасли ЕС: чистая прибыль в 2014 г. достигла 777 млн евро, что на 50% больше, чем в 2013 г. Экономические прогнозы на будущее остаются оптимистичными. Средняя зарплата и производительность труда также выросли. Только улучшение состояния популяции пикши увеличило чистую прибыль английского флота на 15%.

В пресс-службе Еврокомиссии отмечают, что возросла и эффективность использования топлива рыбаками ЕС. Объемы расходуемого горючего сократились на 20% с 2009 по 2014 гг. К примеру, датские бим-траулеры смогли увеличить чистую прибыль на 20% в 2015 г. благодаря использованию топливосберегающих методов промысла.

Fishnews