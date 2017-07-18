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Комитет Совета Федерации по региональной политике провел круглый стол на Камчатке. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка ждет расширения ТОР и свободного порта

Камчатский край заинтересован в распространении на новые районы режима свободного порта и территории опережающего развития. Регион работает над внесением этих изменений, рассказал губернатор Владимир Илюхин.

Постановление Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 г. Изначально режим ТОСЭР распространили на несколько сельских поселений Елизовского района и Петропавловск-Камчатский городской округ. Особыми условиями заинтересовались компании из самых разных отраслей, в том числе рыбной.

Однако потребности бизнеса показали необходимость расширить территорию опережающего развития. «Мы такие предложения внесли, Минвостокразвития они поддержаны, - рассказал Fishnews губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - И в первую очередь, конечно, речь идет об инвесторах, которые работают в рыбной отрасли. Это наш Карагинский, Соболевский районы». Инвесторы заинтересованы в строительстве нескольких рыбоперерабатывающих предприятий со значительными финансовыми вложениями, отметил глава региона. Есть проекты и в других отраслях. Заявки на распространения режима ТОР поступили также от Пенжинского и Быстринского районов.

Краевые власти также работают над вопросом расширения зоны свободного порта. «Надеюсь, что осенью мы получим возможность присоединить к территории свободного порта Елизовский район», - отметил глава региона. Ранее Министерство по развитию Дальнего Востока РФ подготовило соответствующий законопроект.

14 июля на круглом столе, который Комитет Совета Федерации по региональной политике проводил на Камчатке, губернатор обратился к сенаторам с просьбой поддержать инициативу по распространению режима СПВ на Елизовский район.

«В планах в ближайшие несколько лет построить новый аэровокзал. Корпорация развития Камчатки уже объявила конкурс по отбору инвестора. Ожидаем, что в сентябре будет определен победитель и через несколько лет здесь будет построен новый аэропорт с международным терминалом», - сказал Владимир Илюхин. Он отметил, что в районе сейчас реализуется еще ряд крупных инвестиционных проектов.

«Минвостокразвития подготовило законопроект, мы надеемся, что в Госдуме его рассмотрят на осенней сессии. Я прошу Совет Федерации также поддержать эту законодательную инициативу», - заявил глава региона.

Fishnews

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