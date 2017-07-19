19 июля 2017 года

Минсельхоз предложил поправки для безопасности рыбацких судов

Министерство сельского хозяйства представило проект о внесении изменений в постановление правительства. Поправки должны стать одним из шагов по повышению безопасности плавания рыбацкого флота.

Минсельхоз предложил поправки, которые, как предполагается, помогут повысить уровень организации обеспечения безопасности рыбопромысловых судов. Изменения предлагается внести в правила оформления разрешений на добычу водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется дополнить список сведений, которые указываются в заявлении на промысловый билет, информацией о документах, подтверждающих, что российский пользователь, собственник судна, судно отвечают требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Копии документов должны прилагаться к заявке.

В случае изъятия документов, Росрыболовство (его территориальные органы) в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления с учетом срока действия изъятых документов вносит изменения в срок добычи, указанный в разрешении.

В случае принятия, постановление вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования. Это объясняется тем, что пользователям нужно привести свои документы в соответствие с требованиями приказа Минсельхоза от 28 апреля 2015 г. № 166 и МКУБ, а те, кто ранее не прошел освидетельствование компании и судна на соответствие положениям МКУБ, должны получить документы.

Приказ № 166, напомним, утверждает порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям кодекса. По результатам должны выдаваться специальные документы.

Отметим, что на всероссийской конференции, проходившей во Владивостоке 3 июля, Росрыболовство сообщило о целом ряде мер, которые планируется предпринять для повышения безопасности рыбацкого флота. В том числе о внесении изменений в правила получения разрешений.

Fishnews