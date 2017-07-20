20 июля 2017 года

ВНИРО пока не гонят из дому

Представитель Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что Церковь не ставит вопрос о выселении ВНИРО без предоставления других площадей. Однако институту рекомендуют переместиться «в разумный срок».

Напомним, здание ВНИРО строилось в 1930-е гг. специально для этого института. Однако выделенный участок находился на месте снесенного Алексеевского женского монастыря. При возведении нового здания были оставлены старый фундамент и уцелевшая часть кирпичной кладки первого этажа Крестовоздвиженского собора, относящегося к монастырю. Это и стало основанием для подачи иска со стороны представителей Церкви с требованием о передаче здания ВНИРО на основании закона о реституции.

В марте, отвечая на запрос СМИ, в Росрыболовстве заявили, что другого здания для Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии у ведомства нет.

В конце мая Патриаршее подворье предложило Росимуществу мировое соглашение о том, что передача здания может происходить на протяжении 6 лет. Во ВНИРО и Росрыболовстве сочли такое соглашение приемлемым при условии предоставления институту четких гарантий выделения альтернативного помещения.

Fishnews направил в юридическую службу Московской патриархии запрос о намерениях представителей РПЦ в отношении здания института. В ответ был получен комментарий руководителя юридической службы патриархии игуменьи Ксении (Чернеги).

Она отметила, что 12 июля Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих судов о предоставлении Патриаршему подворью РПЦ здания ВНИРО, «внутрь которого встроен храм». Мировое соглашение, по словам игуменьи Ксении, заключить не удалось ввиду разногласий между Росимуществом и Росрыболовством.

«Игуменья Ксения заявила, что Церковь никогда не ставила вопрос о выселении организаций, занимающих здание религиозного назначения, без предоставления других площадей. Вместе с тем она добавила, что такое перемещение должно произойти в разумный срок», - говорится в ответе.

Fishnews