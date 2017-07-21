21 июля 2017 года

Браконьерство отметили в числе угроз национальным интересам

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, отмечено в документе.

Указом президента от 20 июля 2017 г. № 327 утверждены Основы госполитики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 г. Документ 2012 г. признан утратившим силу. Правительству поручено обеспечить реализацию Основ, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ определяет цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации госполитики страны в сфере военно-морской деятельности, а также роль и место ВМФ и средств органов федеральной службы безопасности в военной составляющей морского потенциала России. Военно-морская деятельность отнесена к категории высших государственных приоритетов.

Отмечено, что Россия по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, морской потенциал которой обеспечивает реализацию и защиту ее национальных интересов в любом районе Мирового океана.

В документе приводятся угрозы и опасности для национальной безопасности РФ в Мировом океане. В их числе – стремление ряда государств ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана и ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации; давление на страну, чтобы снизить эффективность ее морской деятельности в Мировом океане, ослабить ее контроль над Северным морским путем. Названо среди угроз и увеличение масштабов браконьерства.

Обеспечение благоприятных условий для освоения и рационального использования природных ресурсов Мирового океана в интересах социально-экономического развития страны – одна из главных целей госполитики в сфере военно-морской деятельности.

В Основах сказано о необходимости повышать эффективность защиты и охраны границы РФ на море, обеспечивать суверенные права и юрисдикцию в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ. В числе ключевых задач авторы документа указали улучшение организационно-штатной структуры и системы базирования сил (войск) ВМФ, сил и средств органов федеральной службы безопасности.

Отметили в Основах и важность развертывания высокотехнологичных многофункциональных пограничных комплексов и систем, повышение эффективности пограничной деятельности, совершенствование межведомственного взаимодействия и межгосударственного пограничного сотрудничества. Предусматривается расширение практического сотрудничества органов федеральной службы безопасности с пограничными органами других государств.

В качестве одной и ключевых задач в экономической сфере названо обеспечение гарантированного доступа РФ к пространствам Мирового океана, его водным, топливно-энергетическим, биологическим ресурсам. При этом должны учитываться нормы и принципы международного права. Отмечена важность исследовательской деятельности.

Авторы документа указали основные мероприятия по его реализации. Это в том числе разработка и выполнение федеральных и иных целевых программ в сфере морской и военно-морской деятельности, программы кораблестроения и государственного оборонного заказа на плановый период; улучшение международной нормативно-правовой базы, обеспечивающей благоприятные условия для защиты национальных интересов и ее союзников в Мировом океане; организация и проведение научных исследований в области военно-морской деятельности.

Основы должны реализовывать федеральные ведомства, органы исполнительной власти регионов в рамках своих функций и полномочий. Документ может уточняться в связи с изменением военно-политической обстановки в Мировом океане, а также социально-экономической ситуации в России.

Fishnews