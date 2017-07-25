25 июля 2017 года

Члены ВТО рассмотрели вопросы «рыбных» субсидий

Страны-члены Всемирной торговой организации изучили предложения по введению санкций за вредоносные субсидии в области рыболовства. Планируется, что следующим этапом переговоров станет министерская конференция в Буэнос-Айресе в следующем году.

Свои предложения в рамках переговорной группы озвучили Наименее развитые страны (НРС); Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ); Европейский союз; Норвегия; Новая Зеландия, Исландия и Пакистан; Индонезия; группа стран Латинской Америки, пишет Международный центр по торговле и устойчивому развитию (ICTSD). Планируется, что глава переговорной группы - ямайский посол Вэйн Маккук - подготовит для секретариата ВТО документ, в котором обобщит различные фактические аспекты поступивших предложений в форме таблицы. Это должно облегчить работу на следующей стадии обсуждения.

По информации ICTSD, сейчас рассматривается семь предложений, связанных с рядом вопросов. Например, какое следует применять определение субсидий, какие из них будут запрещены, каковы будут наказания и штрафы за субсидии, приводящие к перелову и избыточному увеличению мощностей и т.п.

Международный центр по торговле и устойчивому развитию обратил внимание, что обсуждение рыболовных субсидий в рамках ВТО началось с новой силой после принятия в рамках ООН Целей устойчивого развития в 2015 г. Так, 14-я цель предусматривает сохранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Она включает задачу по искоренению уже к 2020 г. субсидий, приводящих к ННН-промыслу, способствующих перелову и избыточному увеличению производственных мощностей.

Fishnews