26 июля 2017 года

В Едином реестре проверок появятся новые сведения

Единый реестр проверок бизнеса будет планомерно пополняться новой информацией. В том числе - о контрольно-надзорных мероприятиях, не являющихся проверками, если они создают юридически значимые последствия для подконтрольных субъектов.

План-график поэтапного размещения такой информации в реестре одобрила Правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций госорганов, которую возглавляет министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Деловым объединениям рекомендовали представить новые предложения по наполнению реестра.

Напомним, Единый реестр проверок малого и среднего бизнеса заработал с июля 2015 г. в рамках масштабной реформы системы государственного контроля и надзора. С июля 2016 г. в реестре собирается информация не только о федеральных, но и о региональных проверках, а также об их результатах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Открытого правительства, с ноября в реестре будет размещаться информация о плановых (рейдовых) осмотрах и обследованиях Росприроднадзора, а во втором полугодии 2018 г. такую информацию начнет публиковать Россельхознадзор. Также с ноября 2017 г. на интернет-ресурсе появятся сведения об административных обследованиях объектов земельных отношений, которые проводит Росприроднадзор.

Кроме того, в реестре появится информация о некоторых проверках, не относящихся к государственному контролю и надзору. Так, с июля 2018 г. начнется размещение данных о проверках, проводимых в рамках расследований инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и профессиональных заболеваний, по результатам которых могут быть вынесены мотивированные постановления.

В реестре появится и информация о некоторых проверках по видам контроля, не подпадающим под действие закона о защите прав предпринимателей. Речь идет о данных по досмотрам Россельхознадзором продукции на таможенной границе Евразийского экономического союза, а также об информации о таможенных проверках, проводимых в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством России о таможенном деле.

Ведущие деловые объединения — Торгово-промышленная палата, РСПП, «Опора России» и «Деловая Россия» — совместно с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей должны до 14 августа представить в Минэкономразвития предложения по дальнейшему расширению Единого реестра проверок. Министерство организует обсуждение этих предложений с федеральными органами исполнительной власти, чтобы в сентябре подготовить очередной план-график.

Fishnews