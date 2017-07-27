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Участок для марикультуры в Приморском крае

ФАС отправила торги по участкам в интернет

Антимонопольное ведомство предложило распределять рыбоводные участки на Дальнем Востоке через аукционы, которые будут проводиться на электронных площадках, уже работающих в сфере госзакупок.

В марте Федеральная антимонопольная служба направила президенту доклад о мерах, нацеленных на ограничение роста цен на рыбу. В качестве одной из них было названо развитие аквакультуры (рыбоводства). В частности, предлагалось предоставлять рыбоводные участки без торгов тем предпринимателям, которые уже имеют в пользовании участок для рыболовства.

По информации ведомства, на Дальнем Востоке в пользовании предпринимателей находится менее 1% площади акватории, пригодной для рыбоводства, остальные 99% не осваиваются. Причина такого низкого показателя – громоздкие и непрозрачные схемы предоставления рыбоводных участков на торгах, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС.

Минвостокразвития подготовило поправки в нормативную базу для упрощения этой процедуры. Они создают особый порядок формирования новых рыбоводных участков на Дальнем Востоке и вводят обязательную электронную форму для аукционов на предоставление РВУ в пользование. По предложению ФАС, эти аукционы будут проводиться на общероссийском перечне электронных площадок, работающих в сфере госзакупок.

«Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока – самый мощный в стране, поэтому чрезвычайно важно, что именно здесь вводится обязательная электронная форма аукционов на предоставление рыбоводных участков. Такая форма торгов способствует повышению их прозрачности и эффективности. А использование при этом уже готовой инфраструктуры в виде площадок, функционирующих по 44-ФЗ, упростит процедуру и сделает торги более открытыми для широкого круга предпринимателей, уже зарегистрированных на этих площадках», - заявил замруководителя ФАС Рачик Петросян.

Fishnews

НазадМетки: ФАСаквакультурадальний восток

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