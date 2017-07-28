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Научная съемка на судне «Хокко Мару». Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Съемки в СЗТО показали обилие иваси и скумбрии

Российско-японская научная экспедиция в северо-западной части Тихого океана встретила в общей сложности 13 видов рыб и головоногих моллюсков. Наиболее высокие уловы дали скумбрия и сардина-иваси, анчоуса в трал попадало мало.

В ТИНРО-Центре прошло заседание биологической секции ученого совета по результатам совместного российско-японского рейса на НИС «Хокко Мару». Ведущий научный сотрудник института Дмитрий Антоненко рассказал, что исследования выполнялись в соответствии с решениями 32-й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству. Съемки проходили в открытых водах северо-западной части Тихого океана со второй половины июня по начало июля.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, всего в уловах встречались 13 видов рыб и головоногих моллюсков. Больше всего было скумбрии и сардины, которые отмечались практически по всему району исследований. Размер скумбрии варьировал от 12 до 30 см, в среднем - 17,1 см. Длина сардины в уловах была от 10 до 25 см при среднем значении 13,6 см. По сравнению с прошлым годом, уловы сардины были больше, а общий диапазон распределения – шире, отметили в институте.

Сайра встречалась на восточных участках акватории, но плотных скоплений не образовывала. Крупная рыба встречалась в центральной части района исследований, средний размер сайры в уловах был определен в 28,1 см. Вылов сайры в среднем составил 68 кг на час траления.

Анчоус также встречался практически по всей акватории учетных работ, главным образом на центральных и южных станциях. Однако его уловы были очень незначительны, даже по сравнению с прошлогодней съемкой. Размер пойманной рыбы варьировал от 9 до 12 см, в среднем - 10,5 см.

В целом гидрологические условия были благоприятными для заходов сайры, скумбрии и сардины, обратили внимание в ТИНРО-Центре.

Информация о распределении объектов и другие результаты рейса использованы для формирования путинного прогноза по тихоокеанской сайре и оперативных рекомендаций по промыслу пелагических объектов.

Fishnews

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28 июля 2017 года

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