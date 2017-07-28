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Рыбаки настроены на сотрудничество с наукой. Фото Марии Кабушкиной

Рыбаки настроены на сотрудничество с наукой

Рыбопромышленники Хабаровского края выразили готовность к сотрудничеству с отраслевой наукой в плане проведения исследовательских работ на Амуре. В общих интересах – найти эффективную альтернативу плавным сетям, отметили в Фонде содействия охране водных биологических ресурсов на территории Хабаровского края «Амур».

Соответствующее обращение общественное объединение направило в Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр. Поводом для этого стала перспектива введения ограничений на использование плавных (жаберных) сетей при добыче анадромных видов рыб.

Напомним, что в июне, на встрече с рыбаками Хабаровского края, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что предприятиям нужно готовиться к уходу от промысла лососевых плавными сетями и рассматривать другие орудия лова в качестве альтернативы. Ранее, на майском заседании ДВНПС во Владивостоке, отраслевым институтам было рекомендовано подготовить предложения об ограничениях и параметрах использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов на рыбопромысловых участках. Специалистам параллельно было поручено проработать вопрос об альтернативных орудиях лова, так как в некоторых районах из-за природных особенностей нельзя вести добычу ставными неводами, отметил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета Петр Савчук.

Рыбопромышленники со своей стороны выразили готовность присоединиться к этой работе. Как сообщили Fishnews в Фонде содействия охране водных биологических ресурсов на территории Хабаровского края «Амур», компании – члены объединения, которые ведут промысел на рыбопромысловых участках, расположенных на реке, готовы оказать содействие специалистам в проведении исследований в районах промысла. Для самих рыбаков решение этого вопроса не менее актуально: от этого зависит как общее состояние водных биоресурсов Амура, так и эффективность и стабильность освоения выделяемых государством объемов ВБР, отметили представители фонда.

Fishnews

НазадМетки: владивостокросрыболовство

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