28 июля 2017 года

Эксперты рассказали о «рыбном» техрегламенте

Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.

Новый регламент – часть общей системы

Технический регламент по рыбе Совет Евразийской экономической комиссии принял в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. «Мы рассматриваем конференцию как уникальную возможность встретиться с авторами технического регламента», – отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Участники обратили внимание на те возможности, которые документ создает для повышения качества и безопасности рыбных товаров. Нововведение, безусловно, поддержит уровень потребительского доверия к отечественной рыбе, внесет значительный вклад в повышение уровня продовольственной безопасности в стране, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. На конференции он несколько раз подчеркнул, что нужно работать на потребителя и нет смысла производить продукцию, которую никто не захочет покупать.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин отметил, что впервые установлены нормы допустимого содержания влаги в мышечной ткани промысловых рыб – таким образом, считает руководитель института, решается проблема накачивания продукции растворами. Использование при маркировке зоологического наименования вида, по мнению главы ВНИРО, поможет в борьбе с фальсификатом.

Техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) – часть общей системы регламентов в «пищевке». Член Коллегии (министр) ЕЭК по техническому регулированию Валерий Корешков перечислил технические регламенты, устанавливающие общие требования («горизонтальные» регламенты): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Также сейчас готовится регламент «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Он уже в достаточно большой степени готовности и будет работать в комплекте со всеми документами, сообщил член коллегии ЕЭК. Действие требований по рыбе, содержащихся в ТР «О безопасности пищевой продукции», напомним, ранее было отложено до дня вступления в силу «вертикального» техрегламента, то есть до 1 сентября 2017 г.

Требования технических регламентов по безопасности пищевой продукции применяются пакетно, подчеркнула советник отдела техрегулирования и стандартизации департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Ирина Шпак. «То есть мы 40-й регламент один, без других регламентов, не применяем», – пояснила эксперт.

Валерий Корешков отдельно остановился на переходных периодах в применении ТР. Так, документы об оценке соответствия, выданные или принятые до дня вступления в силу 40-го техрегламента, останутся в силе до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 г.

Представители ЕЭК подробно рассказали о формах оценки соответствия рыбной продукции, о требованиях по глазури, используемой в процессе производства воде, о том, какая продукция не допускается к обращению, и многих других важных моментах. Отдельное внимание уделили маркировке. Так, Валерий Корешков сообщил, что основной ответ на вопрос о языке, который должен использоваться при нанесении маркировки, можно найти в абзаце третьем пункта 6 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС.

Сведения об отличительных признаках пищевой продукции (например, «не содержит Е»), если включаются в маркировку, должны подкрепляться доказательствами, обратила внимание Ирина Шпак.

О вопросах и рисках

Новые документы – это всегда вопросы. Изменения отвечают мировым тенденциям, и для того чтобы сохранять конкурентоспособность, нужно оперативно осваивать нововведения – технический регламент, электронную ветеринарную сертификацию и т.д., отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Но это не значит, что бизнес не будет участвовать совместно с профильными министерствами в нивелировании возможных рисков, обратил внимание омбудсмен.

Директор ВНИРО назвал три ключевых, по его мнению, риска «рыбного» техрегламента. Так, при маркировке должно использоваться зоологическое наименование вида водного биоресурса или объекта аквакультуры. Однако название вида ВБР в документах по стандартизации и, например, перечне объектов промышленного и прибрежного рыболовства может не совпадать. Есть вероятность, что возникнут вопросы у контролирующих органов, считает руководитель института.

Валерий Корешков отметил, что с помощью отраслевой науки можно подготовить рекомендуемый перечень таких наименований.

Второй риск – значительная разница в сроках годности одинакового ассортимента продукции российского и иностранного производства. Здесь на помощь могло бы прийти бизнес-сообщество, передав документы с обоснованием актуализированных сроков годности. Также руководитель ВНИРО предложил, какие механизмы можно задействовать в решении третьей проблемы – недостаточного участия бизнеса в создании доказательной базы к 40-му техрегламенту, актуализации стандартов.

Сегодня в сфере рыбной продукции стандарты отстают, важно активно подойти к этому вопросу, отметил директор профильного департамента Минпромторга России Константин Леонидов.

На конференции Валерий Корешков озвучил важную информацию: планируется, что 29 августа Коллегия ЕЭК утвердит перечни стандартов к техническому регламенту.

Бизнес также высказал на конференции свои предложения. Начальник управления качеством компании «Гидрострой» Людмила Воронова выступила за то, чтобы были обобщены комментарии по переходному периоду – Валерий Корешков согласился с такой идеей. Отметила представительница бизнеса и необходимость разъяснить постановление Правительства РФ от 9 июля 2017 г. № 846 (оно определило федеральные и региональные органы власти, за которыми закрепляется госконтроль соблюдения требований регламента). «Нам хотелось бы четко понимать самим, кто что уполномочен контролировать. Без таких разъяснений, я уверена, как минимум будет продолжаться дублирование функций при проверках», – заявила Людмила Воронова.

Широкий круг участников конференции позволил обменяться информацией на всей цепочке, прокомментировал Fishnews итоги обсуждения Валерий Корешков. Очень важно, что мероприятие было организовано в том регионе, где рыбное хозяйств является профильным направлением экономики, подчеркнул член Коллегии (министр) ЕЭК.

Герман Зверев отметил, что в дальнейшем планируется организовать и другие обсуждения по вопросам техрегламента.

Вторая часть конференции была посвящена электронной ветеринарной сертификации. Здесь на вопросы бизнес-сообщества ответил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Fishnews