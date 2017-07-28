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Выступление замглавы Россельхознадзора Николая ВЛАСОВА

Электронная ветсертификация в удаленных районах волнует рыбаков

Решения по электронной ветеринарной сертификации уже приняты, их нужно реализовывать, подчеркнул замглавы Россельхознадзора Николай Власов на конференции в Южно-Сахалинске. Представители предприятий озвучили на мероприятии волнующие их вопросы.

Переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию обсудили участники конференции, которую ВАРПЭ при поддержке областных коллег организовала в Южно-Сахалинске. В мероприятии участвовали эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков, замглавы Россельхознадзора Николай Власов, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, региональный бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко, представители Минпромторга РФ, научных институтов, правительства Сахалинской области, предприятий и ассоциаций.

По электронной ветеринарной сертификации вопросов у предпринимательского сообщества оказалось немало. Поднимать их начали еще в первой части мероприятия, посвященной техрегулированию, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель руководителя Россельхознадзора отметил, что в среднем по России идет ежемесячный прирост количества оформленных электронных ветеринарных сопроводительных документов от 14 до 17%. В июне по такой технологии оформлено около 6 млн ВСД, в июле, как ожидают в ведомстве, показатель заметно превысит 7 миллионов. По всем параметрам в сфере электронной сертификации наблюдается рост, хотя и не в том темпе, в котором хотелось бы, сказал замглавы федеральной службы.

Он обратил внимание на то, что имеется возможность автоматического оформления ветеринарных сертификатов по данным, которые содержатся в судовых суточных донесениях, а также рассказал о работе по интеграции информационных систем Росрыболовства и Россельхознадзора. Подготовка хозяйствующих субъектов к такому оформлению проходит по территории РФ достаточно активно, сказал заместитель руководителя ветеринарного ведомства.

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов первым задал волнующий отраслевиков вопрос: как быть с отдаленными районами, не имеющими связи для использования электронных технологий? Тенденция по переходу на электронные формы учета и контроля, очевидно, правильная, и речь идет не только о ветеринарной сертификации, но и о переходе на электронный промысловый журнал, обратил внимание представитель бизнеса.

Интеграция систем значима, и рыбаки бы ее поддержали и поддержат, если она будет работать без сбоев, обеспечивать снятие административных барьеров, подчеркнул руководитель ассоциации. Он предложил воспользоваться той практикой, которую ранее инициировал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, - по учету уловов 6-мильной зоны в местах доставки. Чтобы не нагружать каждого рыбака, можно привязать ведение электронной промысловой документации, оформление ветеринарных сопроводительных документов к местам сдачи уловов ВБР. Рыбаки готовы включиться в работу по реализации этой инициативы, сказал Максим Козлов.

Николай Власов в свою очередь заявил, что хозяйствующий субъект может сам себя обеспечить связью. Либо, если это экономически нецелесообразно или технически невозможно, воспользоваться возможностями, которые либо уже есть в нормативной базе, либо появятся в ней. Первый путь: оператор системы, в данном случае «Меркурия», установит перечень территорий, где технически невозможно подключиться к интернету. Россельхознадзор уже направил в Минсельхоз такое предложение, сообщил замглавы федеральной службы. Дальше можно будет использовать для перемещения бумажный документ и уже там, где связь есть, оформить ВСД. Второй вариант: выйти по голосовой связи на человека, который может оформить сертификат, и осуществить оформление вдвоем (на это, правда, последовал ответ, что такая схема никак не способна убрать административные барьеры).

Николай Власов отметил: при интеграции систем Россельхознадзора и Росрыболовства не имеет значения, откуда будут поступать данные в ЦСМС.

На этом, конечно, вопросы не закончилось. Предприятия по-прежнему волновало, зачем нужно оформлять ветеринарно-сопроводительный документ на улов водных биоресурсов, почему связали прослеживаемость и ветеринарную сертификацию и т.д. Проблему электронного оформления ВСД в удаленных районах рыбаки вообще назвали самой острой. В итоге замглавы Россельхознадзора согласился, что нужно организовать обучение с привлечением отраслевых объединений и отработать схему на конкретных участках.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что ассоциация полностью поддерживает такое предложение. Очень важна информационно-разъяснительная работа с предприятиями, которая позволяет точно и ясно понимать всю нормативную базу и всю технологию ветсертификации, сказал глава всероссийской ассоциации.

Он призвал рыбаков участвовать в подготовке карты «слепых зон» (Николай Власов отметил, что такое предложение «не в бровь, а в глаз»). Также руководитель ассоциации попросил коллег оцифровать расходы, связанные с приобретением оборудования, приемом на работу людей, чтобы заранее понимать, что закладывать в бюджет. Предприятиям предложено еще раз внимательно пройтись по системе «Меркурий», чтобы понять, в каких местах еще возникает сбой, потому что это позволит властям внести изменения.

Fishnews

  • Выступление замглавы Россельхознадзора Николая ВЛАСОВА
  • Участники конференции в Южно-Сахалинске
  • Выступление президента ВАРПЭ Германа ЗВЕРЕВА
    • НазадМетки: варпэправительстворосрыболовствороссельхознадзорсахалин

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