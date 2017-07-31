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Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Другой Китай

Производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования госкорпорация Yantai Moon работает на мировом рынке, в том числе в России и СНГ, по многим направлениям: от ядерной энергетики до рыбопереработки. Но, как отмечают в самой компании, главная задача на сегодня – демонстрировать миру другой Китай.

Перемен требует государство от отрасли. Перемен и обновления, которые должны прийти в российское рыболовство и рыбопереработку вслед за новыми технологиями. Но при всем желании без мирового опыта на этом пути России не обойтись. На своих страницах журнал «Fishnews – Новости рыболовства» знакомит читателей с известными брендами, их разработками и достижениями. На этот раз корреспондент издания побеседовал с заместителем гендиректора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральным директором по международному сотрудничеству Гэ Юньцзяном (Ge Yun Jiang) о передовых технологиях холодопроизводства, которые предлагает миру Китай.

На сегодняшний день Yantai Moon является одним из лидеров в области холодоснабжения на мировом рынке. В Китае компания занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному. Важную роль в ее деятельности играет поддержка государства, которое выступает не только финансовым гарантом, но и обеспечивает возможность проведения серьезных исследовательских работ.

«За прошедшие 60 лет Yantai Moon сильно поменялась, но приоритеты остались прежними. Мы всегда работали и продолжаем работать над развитием технологий, и в этом одна из главных целей нашей компании», – отметил г-н Гэ. В структуре Yantai Moon существует не только отдел, который занимается изучением и разработкой новых технологий, но и самый большой в стране испытательный холодильный центр. Развитие мощной исследовательской базы финансируется государством.

Это позволяет госкорпорации сосредоточиться на том, чтобы разрабатывать современные технологии «самостоятельно и по-своему». «Надо понимать, что технологии, как и общие теории, известны и доступны всем в мире, однако у каждого бренда есть свои способы использования этих технологий», – обратил внимание представитель госкорпорации Yantai Moon.

К примеру, по словам г-на Гэ, сегодня во многих странах промышленность начинает переходить на моноблочные каскадные холодильные системы СО2. Однако в мире их пока изготавливают только немецкие Kraso и Bitzer, японская Maycom, американская York и корпорация Yantai Moon. «И это не копирование, а именно создание своих решений на базе собственного опыта и общей теории холодопроизводства», – обращает внимание Гэ Юньцзян.

Но исследовательская работа не отодвигает на второй план работу Yantai Moon со стандартным оборудованием для производства холода и кондиционирования. «Мы являемся крупнейшим поставщиком коммерческих и промышленных холодильных систем, а поэтому у нас есть возможность работать напрямую с другими ведущими мировыми и китайскими поставщиками. Как результат – существенное снижение стоимости производства», – говорит г-н Гэ.

Свежий пример работы в этом направлении связан с технологией CAS-заморозки, основанной на принципе магнитного охлаждения, рассказал заместитель гендиректора госкорпорации Yantai Moon. Исследования в этом направлении уже давно ведутся в лабораториях разных стран, но японским специалистам первым удалось найти способ прикладного использования этой технологии в пищевой промышленности. Среди предприятий, где уже начали применять CAS-заморозку, оказались и китайские заводы по переработке рыбы, морепродуктов, овощей. Интересен тот факт, что абсолютно на всех этих производствах именно оборудование Yantai Moon (туннельные морозильники) было использовано в качестве платформы для внедрения магнитной заморозки. И, по словам г-на Гэ, специалисты положительно оценивают такой синтез технологий. «Причем звучат мнения о том, что японские изобретатели не боятся внедрять свои новые знания, технологии в уже готовую технику Yantai Moon, так как она более интересна по соотношению «цена – качество»», – отмечает Гэ Юньцзян.

На российский рынок со своим современным оборудованием компаний Yantai Moon начала заходить с 2000 года. Первыми об этом бренде узнали на Дальнем Востоке, главным образом на рыбоперерабатывающих предприятиях, а затем и в европейской части страны в различных сегментах рынка.

Сегодня в России госкорпорация работает по трем направлениям: пищевая переработка (рыба, мясо, птица и др.), нефтегазовое направление и направление кондиционирования воздуха (промышленное производство, атомная энергетика и др.).

«Мы готовы предложить российскому рынку наш полный спектр продукции: холодильное оборудование, оборудование для кондиционирования воздуха и компрессоры для сжатия газов. То есть Yantai Moon производит оборудование с использованием всех существующих компрессорных технологий, это же относится и к хладагентам – мы работаем как с аммиаком, фреоном, пропаном и метаном, так и с более современным и безопасным хладагентом – углекислым газом (СО2).

Мы участвуем в реализации проектов в различных отраслях на предприятиях по всему СНГ. Например, недавно завершили проект для Белорусской атомной электростанции, сейчас работаем с Южно-Уральской АЭС. Кроме того, госкорпорация Yantai Moon вышла на сотрудничество с Узбекистаном по государственным объектам, на этот раз это сфера пищевой промышленности. С нашим оборудованием для нефтяной отрасли работают предприятия в Туркменистане, Казахстане и России», – привел г-н Гэ примеры широкого спектра направлений деятельности на территории Российской Федерации и СНГ.

Однако, по словам Гэ Юньцзяна, Yantai Moon ставим перед собой и еще более серьезную задачу – демонстрировать миру другой Китай: передовые технологии, иные комплектации, иной подход к самому процессу создания техники. «Не копирование, а именно разработка технологий. Мы хотим, чтобы именно такой государственную корпорацию Yantai Moon знали и в России», – поделился собеседник издания.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)
  • Машинное отделение СО2 каскадной системы
  • Модульный компрессорный агрегат СО2
  • Разработка новых технологий в Yantai Moon не отодвигает на второй план работу со стандартным оборудованием для производства холода и кондиционирования
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    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

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