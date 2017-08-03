03 августа 2017 года

Рыбоводов Подмосковья нацеливают на новые объекты

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

Вопросы производства товарной рыбы и возможности для создания новых предприятий в Подмосковье обсуждались в рамках совещания, которое прошло 1 августа на базе Бисеровского рыбокомбината. На встрече присутствовали руководители рыбхозов «Клинский», «Сенеж», «Осёнка», «НЦ Селекцентр» и других рыбоводных хозяйств региона, представители Ассоциации «Росрыбхоз» и администрации Ногинского района.

По словам главы областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина, товарным рыбоводством в регионе занимается полтора десятка предприятий, в сумме они выращивают порядка 4 тыс. тонн рыбы в год. «В Подмосковье есть современные предприятия, которые будут производить не только традиционные для региона виды рыб, но и замахиваются на экзотические – например, осетровые. Имеется в виду производство и мяса, и икры. Такие проекты у нас уже есть. Этому способствуют и меры поддержки, которые применяются на территории нашего региона», – отметил чиновник.

На поддержку товарного рыбоводства в Московской области в этом году направят около 25,5 млн рублей. Деньги на развитие аквакультуры будут выделены из регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья». Субсидии позволят предприятиям возместить часть затрат на приобретение комбикормов, на строительство или модернизацию объектов аквакультуры.

«Последние годы мы стали ощущать реальную помощь. Например, мы получаем субсидии на закупку кормов – это существенно. На следующий год нам обещают эту поддержку сохранить», – рассказал Fishnews директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей Семенов.

В Росрыбхозе подчеркивают, что развитие отрасли напрямую зависит от позиции регионов по отношению к аквакультуре. «Ряд субъектов, придавая важность развитию товарного рыбоводства в целях обеспечения потребления свежей рыбы и рыбной продукции населением, оказывает серьезное содействие бизнесу. В их числе и Московская область», – говорит председатель правления ассоциации Василий Глущенко.

Однако районные власти далеко не везде разделяют отношение руководства области к развитию аквакультуры. На совещании были озвучены примеры того, как некоторые хозяйства столкнулись с попытками местных администраций фактически оставить их без прудов. За аренду участков, имеющих статус земель водного фонда, в Щелковском и Солнечногорском районах с рыбоводов начали требовать десятки миллионов рублей в год.

По словам Андрея Разина, правительство Московской области также намерено популяризировать создание сельскохозяйственных кооперативов, где базовые предприятия будут предоставлять рыбопосадочный материал, производить корма и заниматься переработкой, а фермерские хозяйства – выращивать рыбу. Проект планируется подготовить для получения гранта в рамках региональной программы по поддержке аграрных предприятий в 2018 г.

Fishnews