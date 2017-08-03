Новости
Вопросы производства товарной рыбы и возможности для создания новых предприятий в Подмосковье обсудили в рамках совещания на Бисеровском рыбокомбинате. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Рыбоводов Подмосковья нацеливают на новые объекты

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

Вопросы производства товарной рыбы и возможности для создания новых предприятий в Подмосковье обсуждались в рамках совещания, которое прошло 1 августа на базе Бисеровского рыбокомбината. На встрече присутствовали руководители рыбхозов «Клинский», «Сенеж», «Осёнка», «НЦ Селекцентр» и других рыбоводных хозяйств региона, представители Ассоциации «Росрыбхоз» и администрации Ногинского района.

По словам главы областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина, товарным рыбоводством в регионе занимается полтора десятка предприятий, в сумме они выращивают порядка 4 тыс. тонн рыбы в год. «В Подмосковье есть современные предприятия, которые будут производить не только традиционные для региона виды рыб, но и замахиваются на экзотические – например, осетровые. Имеется в виду производство и мяса, и икры. Такие проекты у нас уже есть. Этому способствуют и меры поддержки, которые применяются на территории нашего региона», – отметил чиновник.

На поддержку товарного рыбоводства в Московской области в этом году направят около 25,5 млн рублей. Деньги на развитие аквакультуры будут выделены из регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья». Субсидии позволят предприятиям возместить часть затрат на приобретение комбикормов, на строительство или модернизацию объектов аквакультуры.

«Последние годы мы стали ощущать реальную помощь. Например, мы получаем субсидии на закупку кормов – это существенно. На следующий год нам обещают эту поддержку сохранить», – рассказал Fishnews директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей Семенов.

В Росрыбхозе подчеркивают, что развитие отрасли напрямую зависит от позиции регионов по отношению к аквакультуре. «Ряд субъектов, придавая важность развитию товарного рыбоводства в целях обеспечения потребления свежей рыбы и рыбной продукции населением, оказывает серьезное содействие бизнесу. В их числе и Московская область», – говорит председатель правления ассоциации Василий Глущенко.

Однако районные власти далеко не везде разделяют отношение руководства области к развитию аквакультуры. На совещании были озвучены примеры того, как некоторые хозяйства столкнулись с попытками местных администраций фактически оставить их без прудов. За аренду участков, имеющих статус земель водного фонда, в Щелковском и Солнечногорском районах с рыбоводов начали требовать десятки миллионов рублей в год.

По словам Андрея Разина, правительство Московской области также намерено популяризировать создание сельскохозяйственных кооперативов, где базовые предприятия будут предоставлять рыбопосадочный материал, производить корма и заниматься переработкой, а фермерские хозяйства – выращивать рыбу. Проект планируется подготовить для получения гранта в рамках региональной программы по поддержке аграрных предприятий в 2018 г.

Fishnews

  • Вопросы производства товарной рыбы и возможности для создания новых предприятий в Подмосковье обсудили в рамках совещания на Бисеровском рыбокомбинате. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
  • Глава Ногинского муниципального района Виктор КРАСАВИН, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей РАЗИН и директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей СЕМЕНОВ. Фото пресс-службы министерства
    • НазадМетки: аквакультураикраосетровыхправительство

    Похожие новости

    03 августа 2017 года

    Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

    Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

    ТИНРО предлагает подправить «рыбный» техрегламент

    Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.

    02 августа 2017 года

    Власти Карелии установили нормы для расчета ущерба от незаконной рыбалки

    Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.

    Критерии рыбохозяйственных водоемов определит правительство

    С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.

    Экологи призывают Китай ловить меньше молоди

    Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.

    Прикамье приготовило пруды для рыбоводов

    В Пермском крае на аукцион выставили 10 рыбоводных участков – три для индустриальной и два для пастбищной аквакультуры. Торги состоятся 4 сентября в Самаре.

    Лента новостей

    03 августа 2017 года

    Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

    Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

    Рыба и морепродукты получили правила перевода в ОДУ

    Минсельхоз утвердил порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка.

    Кета на Амуре идет медленно, но верно

    Говорить о закрытии промысла летней кеты на Амуре сейчас преждевременно, отметили в Хабаровском филиале ТИНРО-Центра. В ближайшее время специалисты института должны оценить ситуацию на нерестовых реках.

    Минсельхоз изменил правила работы комиссий по анадромным

    Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.

    ТИНРО предлагает подправить «рыбный» техрегламент

    Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.

    Российский вылов приближается к трем миллионам

    Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

    02 августа 2017 года

    Власти Карелии установили нормы для расчета ущерба от незаконной рыбалки

    Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.

    Ученые рассказали, где ждать сайру и иваси

    Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.

    Нелегальное производство удивило размахом и чистотой

    В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.

    Критерии рыбохозяйственных водоемов определит правительство

    С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Николай ВЛАСОВ

    Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

    ГЭ Юньцзян

    Другой Китай

    Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Невыбранных крабовых квот не будет

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Ярусный промысел: есть, куда расти

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

    Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

    Василий ГЛУЩЕНКО

    Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

    Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

    Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

    Альберт ШАФИГУЛИН

    Море на берег менять не собираюсь

    Все материалы

    Крупным планом

    «Гонец» на службе рыбопромыслового флота

    «Гонец» на службе рыбопромыслового флота

    Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

    Заморозка должна быть экономной

    Все материалы

    События

    Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

    Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

    Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

    «Норебо» инвестирует в развитие логистики

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.