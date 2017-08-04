07 августа 2017 года

Сергей Донской: Оборот омуля должен быть под контролем

Ни запрет промысла омуля, ни увеличение его искусственного воспроизводства не дадут результатов при сохранении уровня браконьерства и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, уверен министр природных ресурсов Сергей Донской.

Совещание по актуальным проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории Владимир Путин провел в бурятском поселке Танхой.

«Ликвидация последствий нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания. Для того чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых, сделать все для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено», - подчеркнул президент. Он отметил, что экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья. «Причем Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек», - обратил внимание глава государства.

Он перечислил ряд первоочередных задач: ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий; интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру; обеспечить экологическое развитие Байкальской природной территории в целом, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму совещания.

Глава государства отметил, что принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. «Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растет, до миллиона человек бывает на берегах Байкала за год. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы.

Бесконтрольность так называемых «диких» туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоемах. А стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия – часто к игнорированию ими экологических норм», – констатировал президент.

Он подчеркнул, что нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования экологически ориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля, сказал Владимир Путин. Глава государства попросил Генпрокуратуру проверить Байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности.

Министр природных ресурсов Сергей Донской в своем докладе отметил, что один из основных рисков для биологического разнообразия Байкала – это браконьерство.

«Минимизировать его уровень мы сможем за счет наделения перекрестными полномочиями инспекторов в области охотничьего и лесного контроля, а также рыбинспекций. То есть у них будет возможность участвовать в пресечении браконьерства и по всем видам лесного фонда, и по водным объектам», - отметил глава Минприроды.

Также, по его словам, усилить борьбу с браконьерством можно за счет развития института производственного и общественного контроля и мер экономического стимулирования – увеличения штрафов в разы. Сергей Донской обратил внимание, что соответствующие законопроекты уже подготовлены, и могут быть приняты в осеннюю сессию.

Ситуацию с браконьерством министр проиллюстрировал сокращением популяции байкальского омуля: «Мы сегодня выпускали [молодь омуля], с коллегами общались. Цифры они вам говорили: численность омуля за последние десять лет снизилась практически в четыре раза. Сейчас популяция нерестового стада в два раза меньше средних многолетних значений. Для восстановления популяции необходимо увеличить выпуск молоди омуля. В том числе в рамках ФЦП предусмотрена реконструкция трех устаревших рыбозаводов Росрыболовства, это тоже позволит увеличить объем выпуска омуля».

Однако и запрет промысла, и увеличение искусственного воспроизводства не дадут результатов, если останется незаконный лов, заявил Сергей Донской. «Считаем, что при сохранении современного уровня браконьерского улова и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, включая икру, добиться этого будет сложно. Поэтому регионом должна быть организована система контроля оборота продукции из омуля – это тоже одна из ключевых задач», - подчеркнул глава минприроды.

Также на совещании рассмотрели возможности продления действия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 гг.» и ее финансирование, нормативное регулирование жизнедеятельности на прибайкальской территории, вопрос о допустимых формах туризма в заповедных местах. Кроме того, участники встречи обсудили, как увеличить оплату труда инспекторов на особо охраняемых природных территориях.

Fishnews